'Zlatnim kokama' ispravci potraživanja srezali dobit

Kako teče stabilizacija operativnog poslovanja ključnih kompanija Agrokora trenutno se ugrubo zna stanje potkraj kolovoza, na koje se odnosi posljednje mjesečno izvješće izvanredne uprave, a od utorka su za nekoliko kompanija na Zagrebačkoj burzi dostupna i detaljna financijska izvješća za prva dva tromjesečja.

Za dobar dio njih tek su se nakon toga počeli jače vidjeti učinci stabilizacijskih mjera. Uz znatan, ali očekivan pad investicija, usporedbe rezultata većine proizvodnih tvrtki s istim lanjskim razdobljem najizraženije su pod utjecajem jednokratnih efekata ispravaka vrijednosti potraživanja od drugih članica koncerna, uglavnom Konzuma odnosno Maloprodaje. Time se objašnjava npr. i pad dobiti prije oporezivanja sa 148 na 84 mil. kuna u Jamnica Grupi, koja je knjižila 75,3 mil. kuna ispravaka vrijednosti potraživanja.

U Upravi ističu kako dobit prije oporezivanja normalizirana za utjecaj tog jednokratnog efekta iznosi 159,6 milijuna, 11 milijuna više nego lan. Ukupni prihodi Jamnica Grupe porasli su 1,6 posto, na 1,23 mlrd. kuna. Ukupni prihodi Ledo grupe manji su od lanjskih 4,2 posto, a pritom je operativna dobit iz poslovanja povećana 3,8%, na 197 milijuna. No, nakon vrijednosnih usklađenja potraživanja unutar koncerna (33,4 mil.) iskazano je manje dobiti prije oporezivanja nego lani.

11 milijuna kuna veća je dobit Jamnice bez jednokratnog troška usklađenja potraživanja

Za razliku od tih 'zlatnih koka' u pogledu dobiti, skor Belje grupe je znatno bolji nego lani. Prihodi su joj, doduše, pali 8,3%, ali su rashodi smanjeni 15-ak posto. To je rezultiralo s 11,3 milijuna kuna dobiti nasuprot lanjskih 49 milijuna kuna gubitka. U Upravi pripisuju to poboljšanju efikasnosti poslovanja. Iz minusa u plus se prometnuo i Vupik, koji je iskazao 1,1 milijun kuna dobiti nasuprot lanjskih 3,3 milijuna gubitka.

Kao i kod Belja, to je rezultat kombinacije nešto manjih prihoda i znatno izraženijeg pada rashoda. Iako je to obilježilo i prvu polovicu godine PIK-a Vinkovci, ta je tvrtka time samo višestruko smanjila gubitak - s lanjskih 8,7 na 2,7 mil. kuna. Nasuprot tome, Grupa Zvijezda je zbog ispravaka potraživanja je iz lanjskog plusa od 11 mil. potonula u minus od 74,3 milijuna. Tisak je, pak, u odnosu na lani zabilježio petinu manje prihode (nepunih mlrd. kuna), a lanjski polugodišnji gubitak od 8,8 mil. kuna produbio je na 47,5 milijuna. Gubitak na razini Tisak grupe dosegnuo je 104 mil. kuna.