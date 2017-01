Završen je burzovni 'Trumpov rast'

Investitori su do sada zanemarivali Trumpove prijedloge koji smanjuju rast, poput protekcionizma/REUTERS

Medeni mjesec Wall Streeta i američkog predsjednika Donalda Trumpa je pri kraju. Utjecaj kontroverzne zabrane ulaska državljanima sedam muslimanskih država u SAD uz slabije rezultate kompanija rezultirao je u ponedjeljak najsnažnijim padom burzovnih indeksa u ovoj godini.

Tako je Dow Jones oslabio 0,6 posto na 19.971 bod, a za istovjetni postotak pao je i S&P 500 zaustavivši se na 2280 bodova. Dow Jonesu to je bio najsnažniji dnevni pad od listopada, a za S&P 500 od prosinca. Kretanje terminskih ugovora sugeriralo je nastavak pada i u utorak. "Investitori su se fokusirali na Trumpove prijedloge koji potiču rast, ali ne i na one koji ga smanjuju, kao protekcionizam", smatra Peter Cardillo, glavni ekonomist u First Standard Financial.