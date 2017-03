Vrijedi li Snap zaista 30 milijardi dolara ili je precijenjen?

Foto: Reuters

Ako se pogleda metrika valuacije vrijednosti tvrtke u odnosu na njezinu prodajnu vrijednost, Snap stoji na oko 12,9 puta gledano 24 mjeseca unaprijed, poručuje Peter Garnry, rukovoditelj za strategiju trgovanja dionicama u Saxo banci i dodaje da je isti taj omjer Facebooka u svibnju 2012. iznosio 9,1.

- To pokazuje da ulagači za budućnost Snapa imaju veoma visoka očekivanja pa mu je krivulja trgovanja dionicom u uzlaznoj putanji, u usporedbi s dionicama ostalih društvenih mreža, a iza svega toga stoje dobri razlozi. Naime, od svih društvenih mreža Snapchat se najbolje probio među mladom populacijom u dobi od 15 do 29 godina, a zna se koliko su oglašivačima mladi ljudi važni – kaže P. Garnry i dodaje da je to razlog zašto Wall Street voli Snapovu društvenu mrežu Snapchat.

No, u toj provedbi Snap čeka još mnogo izazova, nastavlja P. Garnry i za primjer daje Facebook koji je bio uspješan u napadima na Twitter, a sad posjeduje i njihovu Instagram platformu. Osim toga, Facebook bi mogao ukrasti neke od Snapchatovih funkcionalnosti i odlika i tako onemogućiti Snapchatu rast kojem se tržište toliko nada, smatra Garnry.

Sve u svemu, s obzirom na trenutnu vrijednost možemo zaključiti da tržište od Snapchata očekuje povećanje svoje korisničke baze, kao i više temeljne prihode za oko 50 posto na godišnjoj razini u sljedeće tri do četiri godine, a to je poprilično strma stopa rasta, čak i za Snapchat, ističe rukovoditelj za strategiju trgovanja dionicama u danskoj investicijskoj banci i zaključuje da treba biti oprezan sa Snapovim dionicama, unatoč velikoj popularnosti Snapchata i njegovog značajnog prodora među mladom populacijom.