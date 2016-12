Vitek ima više od 96% dionica, ali neće žuriti sa squeeze-outom

Foto: Borna Filić/PIXSELL

Slovački milijarder i vlasnik Sunčanog Hvara Radovan Vitek dobio je, kako se i očekivalo, potporu glavne skupštine za delistiranje dionice hvarske hotelske tvrtke sa Zagrebačke burze, što je odobrio proteklih dana i nadležni trgovački sud u Splitu, a taj bi se postupak, prema informacijama iz Vitekove grupacije CPI Property, trebao provesti u narednih desetak dana.

Svi dioničari koji su na skupštini glasali protiv takvog prijedloga većinskog vlasnika, CPI-ove tvrtke Prime Tourist Resorts, mogu u narednim danima, do izvrštenja s burze, svoje dionice prodati Sunčanom Hvaru sukladno zakonskoj proceduri i "po pravičnoj cijeni". Za dionicu nominalne vrijednosti 20 kuna utvrđena je cijena od 23,60 kuna, koliko iznosi ponderirani prosjek cijene kojom se tom dionicom trgovalo na uređenom tržištu tri mjeseca prije objave poziva za skupštinu dioničara. Iz CPI su na upit Poslovnog dnevnika dali informacije kako trenutno u Sunčanom Hvaru drže više od 96 posto dionica, no naglašavaju i kako s delistiranjem dionice neće uslijediti i postupak istiskivanja manjinskih dioničara.

Prije sazivanja skupštine Vitek je u hvarskom hoteljeru držao 92,46 posto dionica, a u međuvremenu je nastavio kupovati, uključujući još jedan manji paket iz državnog portfelja. "U slučaju da se u dogledno vrijeme odlučimo za squeeze out, imamo već potreban postotak za provođenje tog postupka. S obzirom na to da ćemo izvrštenje dionice sa ZSE provesti prije konca godine, očekujemo 16. prosinca, trenutno smo u komfornoj poziciji i nemamo namjeru požurivati postupak istiskivanja ostalih dioničara", poručuju iz CPI-a. Iz redova većinskog vlasnika ne skrivaju zadovoljstvo poslovanjem Sunčanog Hvara u ovoj turističkoj godini u kojoj se "bilježe rekordni rezultati, najbolji do sada".

Tvrtka je, dodaju, uspjela refinancirati obveze po vrlo povoljnim uvjetima, vratiti ogromna dugovanja iz predstečajnog postupka i ponovno otvoriti obnovljeni hotel Pharos. Iz Vitekovog CPI-a još jednom ponavljaju kako njihova investicija u Sunčani Hvar nije motivirana brzim povratom, pa najavljuju i nova ulaganja u dodatno poboljšanje porftelja i usluga u objektima. "Sretni smo što Sunčani Hvar nije završio u stečaju, što je tvrtka preživjela i donosi uspjeh ne samo nama kao investitoru, nego i našim gostima, zaposlenicima i svim građanima Hrvatske", poručuju iz CPI-a.