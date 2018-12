Kobinacija rasta cijene i likvidnosti: Odabrana Dionica godine Zagrebačke burze

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kombinacija rasta cijene i likvidnosti; povećanje dividende; najbrže rastuća kompanija - samo su neka od obrazloženja odluke da Valamar Riviera po sedmi put bude izabrana za Dionicu godinu Zagrebačke burze. Dodjela Nagrada Zagrebačke burze održana je sedmi put u srijedu u Zagrebu, a otkako je utemeljena, dobitnik u najprestižnijoj kategoriji je porečka turistička kompanija.

Ne ide, pa stane

Preuzimajući nagradu, član Uprave Valamara Marko Čižmek osvrnuo se na stanje na domaćem tržištu kapitala koje je opisao istarskom uzrečicom “ne ide, ne ide, pa stane”. “Vjerujem da svi mi sudionici na tržištu dobro znamo što treba učiniti za pokretanje tržišta”, kazao je Čižmek. “Volio bih kao što smo uspjeli pokrenuti hrvatsko gospodarstvo da svi zajedno pokrenemo i hrvatsko tržište kapitala”, poručio je Čižmek. No, to nije bila jedina kategorija u kojoj je Valamar ovogodišnji laureat. Nagradu je dobio i u kategoriji dionice s najvećim prometom, a koju je primio Filip Močibob, voditelj odnosa s investitorima, rekavši kako je to pokazatelj konzistentnosti kompanije.

Što se tiče ostalih kategorija, nagrada za najveći porast cijene otišla je u ruke Atlantica. Potpredsjednik kompanije za financije Zoran Stanković je preuzimajući nagradu najavio daljnje povećanje tržišnih udjela Atlanticovih brendova. Za najveći porast prometa nagrađena je još jedna turistička kompanija, Maistra, dok je član godine i 2018. brokerska kuća Interkapital vrijednosni papiri. Nagradom za doprinos razvoju tržišta kapitala ovjenčan je Miodrag Šajatović, glavni urednik poslovnog tjednika Lider i jedan od doajena domaćeg ekonomskog novinarstva. U govoru je Šajatović istaknuo da je 1991. bio nazočan i prvoj transakciji obnovljene Zagrebačke burze. Nagradu Akademije Zagrebačke burze za doprinos edukaciji o tržištu kapitala otišla je neprofitnoj udruzi Estudent.

Ove godine po prvi je puta dodijeljena i nagrada revizorske kuće PricewaterhouseCoopers (PwC) za građenje povjerenja javnosti kojoj je cilj prepoznati i nagraditi tvrtke koje se ističu kroz jasnoću i transparentnost. U procesu selekcije izlučila se jedna tvrtka kao najbolja, a to je AD Plastik.

Dominantno pitanje

Pitanje povjerenja na tržištu kapitala značajno narušenom aferom Agrokorom dominiralo je dodjelom burzovnih nagrada. U uvodnom dijelu predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) Ante Žigman je kazao kako puna implementacija novog Zakona o tržištu kapitala (ZTK) kreće u siječnju. “U tom kontekstu imat ćemo puno promjena, a očekujem da one vrate povjerenje u hrvatsko tržište kapitala”, poručio je Žigman. Kada je riječ o ovoj godini, ocijenio je da je ona bila pod teretom još teže 2017. godine, a kako vjeruje da će zadnji pomaci koji se tiču rješavanja problema oko koncerna Agrokor “završiti dugotrajni naporni proces koji je proizveo puno frustracija kod svih nas i da će dati novi impuls da ekonomija krene naprijed”.

8 kategorija nagrada dodijeljeno je ove godine

Državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić naglasio je kako je u ZTK građeno 15 direktiva i devet uredbi Europske unije, poručivši da je tu u smislu nadzora velika odgovornost na Hanfi, koja će po određenim odredbama dobiti i nove ovlasti u smislu kontrole. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Mario Antonić je poručio da prilika koju Hrvatska ima za povećanje gospodarskog rasta zasigurno ne stoji na klasičnim i konvencionalnim industrijama, već u području novih tehnologija i poslovnih modela. v