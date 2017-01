Ulagačima bi bilo bolje da manje slušaju slavlje i euforiju, a više se okrenu realizmu i oprezu

Foto: Shutterstock

Dow Jones Industrial Index njujorškog Wall Streeta je prvi puta dosegnuo rekord od 20 tisuća bodova. Da li je to doista zasluga Donalda Trumpa, pita se Rolf Wenkel?

Kako piše DW, za većinu promatrača je potpuno jasno zašto vlada takvo oduševljenje na Wall Streetu: to je nada da će američki predsjednik Trump američkom gospodarstvu dati nove poticaje. Trumpovi prvi koraci na funkciji predsjednika su potvrdili mnogo toga čemu su se nadali investitori, čuje se posvuda.

Jer on se već u prvim danima svog mandata pokazao kao vrlo naklonjen poduzetnicima i gospodarstvu. Tako je oživio dva projekta naftovoda koji su se već smatrali mrtvima, želi ukinuti regulaciju energetskog i financijskog sektora i - a to Amerikanci osobito rado čuju - želi uvelike smanjiti i poreze na prihod pojedinaca i na dobit tvrtki.

And the winner is.... Goldman Sachs!

I izbor njegovih suradnika raduje burzu. Tako je potpredsjednik Goldman Sachsa promijenio radno mjesto i postao savjetnik za gospodarstvo nove vlade što je dionice te novčarske institucije odmah otjeralo u 30% plusa. I uopće, banke: nadaju se da će ih Trumpova vlada osloboditi zamornih propisa i regulacija. Tako je i budući ministar financija Steve Mnuchin već najavio kako će "provjeriti i eventualno povući" mjere koje su donesene nakon financijske krize 2008. - podsjetimo, upravo zbog bankarskog sektora.

Ukratko: ako je istina što se kaže da se na burzama trguje budućnošću, onda američki ulagači očito imaju blještavu budućnost pred očima. Oni svi žele vjerovati svom predsjedniku koji je obećao kako će ne samo smanjiti poreze, nego isto tako i stvoriti gospodarski rast od 4% godišnje, otvoriti 25 milijuna novih radnih mjesta i povrh toga smanjiti državne dugove.

Zapravo bi se moglo vjerovati da barem ulagači i špekulanti na tržištu kapitala imaju nešto ekonomskog znanja prije nego što negdje novac stave na kocku. U tom slučaju bi im trebalo biti i jasno da smanjivanje poreza i prihoda države, golemi investicijski programi i rashodi države i potom smanjivanje državnog duga - jednostavno ne pristaju jedno uz drugo. Jer i Donald Trump ne može tek tako izmisliti novi novac. U osnovi tržište novca i zna kako su ti planovi Trumpa podjednako realistični kao i Snjegulica, sedam patuljaka i princ koji će ju oživjeti nakon otrovane jabuke.

Dobre vijesti zvuče ljepše...

Ali tržište u SAD to jednostavno ne želi prihvatiti kao istinu. Ignoriraju sve tmurne naznake, makar su jasno vidljive, na primjer kod Trumpovog protekcionizma. Nakon otkazivanja transpacifičkog sporazuma TPP i zahtjeva automobilskoj industriji da proizvodi u vlastitoj zemlji sada je Trump pokazao kako misli ozbiljno i s gradnjom zida prema Meksiku.

Izgleda da njemu nije jasno da će ta politika podizanja granica već u dogledno doba načiniti goleme štete i Americi i njenom gospodarstvu. Jer tako se uništavaju proizvodni procesi koji su dugo bili stvarani preko nacionalnih granica. Neki investitori ipak slute zlo: gotovo 30% upitanih u anketi Global Fund Manager Survey među uglednim i velikim američkim investitorima misle da će već ove godine izbiti gospodarski ratovi. A svaki četvrti od njih misli da će američka vlada u novoj godini počiniti goleme greške.

Danas dionice rastu zbog Trumpa, ali skoro će se reći da su rasle usprkos Trumpa. Čak i ako se ipak upusti u golemi konjunkturni program, on bi mogao preopteretiti američko gospodarstvo kojem dobro ide. Taj boom bi mogao podići cijene, a inflacija će se morati kočiti višim kamatama. A to onda opet stvara opasnost da bi zemlja mogla kliznuti u recesiju.

Ulagačima bi bilo bolje da manje slušaju slavlje i euforiju i više otvore oči i uši i okrenu se realizmu i oprezu. Za razliku od niza europskih zemalja, u SAD su dionice ulaganja na tržištu kapitala važan dio tamošnjih mirovinskih osiguranja. A i one bi mogle propasti ako pukne Trumpov balon. Na taj način će baš srednjem sloju za kojeg se Trump žali da nestaje, učiniti medvjeđu uslugu.

Sa druge strane, ne može se Donaldu Trumpu pripisati baš sve. Jer u posljednjih pet godina mandata Baracka Obame se Dow Jones Index popeo s 12.000 na 18.500 bodova. Dakle u doba kada Donald Trump još nije bio niti na vidiku.