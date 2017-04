U turbulentnom tjednu na Zagrebačkoj burzi Crobexi oštro pali 3. tjedan zaredom

Foto: Žarko Bašić / Pixsell

U turbulentnom tjednu na Zagrebačkoj burzi, dok su banke-vjerovnici, dobavljači i Vlada razrješavali situaciju oko posrnulog Agrokora, indeksi Zagrebačke burze oštro su pali treći tjedan zaredom, izbrisavši sve dobitke od početka godine.

Crobex indeks prošloga je tjedna potonuo 5,85 posto, na 1.989 bodova, a Crobex10 za 4,21 posto, na 1.156 bodova.

U prva dva mjeseca ove godine ti su indeksi porasli po dvoznamenkastim stopama, no od izbijanja krize u Agrokoru u posljednja tri tjedna izgubili su sve te dobitke, pa su prvo tromjesečje završili s gubitkom od oko 0,2 posto.

Redovni promet iznosio je prošloga tjedna oko 188 milijuna kuna, što je 90 milijuna više nego tjedan dana ranije. U blok transakcijama ostvareno je još 28,8 milijuna kuna.

I prošloga su tjedna, kao i prethodnih, u fokusu ulagača bile dionice kompanija iz sastava Agrokora, koje su bile i najveće gubitnice.

Najveći promet pritom je ostvaren dionicom Leda, 43 milijuna kuna, a cijena joj je tjedan završila s minusom od gotovo 30 posto, na 5.120 kuna.

Dionicom Jamnice ostvareno je, pak, 20,9 milijuna kuna, a cijena joj je pala 24 posto, na 95.000 kuna.

Po gubitku slijedi dionica Zvijezde, čija je cijena potonula 20,6 posto, potom Belja za gotovo 17 posto, dok je dionica Vupika pojeftinila 9,7 posto. Cijena dionica Tiska porasla je, pak, prošloga tjedna 3,45 posto.

Novi oštar pad cijena većine Agrokorovih izdanja, a zatim i cijelog tržišta, bio je posljedica vijesti o puštanju zadužnica manjeg broja dobavljača te posljedičnoj blokadi računa niza Agrokorovih kompanija, daljnjem smanjenju rejtinga Agrokora od strane agencije Moody's, ubrzanom donošenju zakona o sistemski važnim kompanijama od strane Vlade, optužbama iz VTB banke o nepravilnostima u financijskim izvješćima Agrokora, kao i neprestanom odgađanju potpisivanja 'standstill' aranžmana s vjerovnicima.

Pod pritiskom problema u Agrokoru, velika većina ostalih izdanja također je protekloga tjedna zabilježila pad cijena.

Među likvidnijima, znatniji pad cijene zabilježile su dionice Medike, za 12,9 posto, Vira, za 12,17 posto, Privredne banke Zagreb i Zagrebačke banke za više od 7 posto, a Atlantic grupe za gotovo 9 posto.

No, najveća gubitnica bila je dionica Viadukta, kojoj je cijena potonula za 47 posto, na 164 kune. Posljedica je to niza loših vijesti iz te građevinske kompanije – od ostavke Uprave i blokade računa do odluke Hrvatskih cesta da raskinu ugovor s Viaduktom o gradnji mosta za Čiovo.

Dobre vijesti na kraju tjedna

Ipak, u petak su tjedni gubici Crobexa ublaženi nakon vijesti da su banke vjerovnici i Agrokor nadomak dogovora o 'standstill' aranžmanu, odnosno moratoriju na postojeće bankarske obveza Agrokora, i da će uskoro doći do ubrizgavanja dodatnih sredstava u koncern te njegova restrukturiranja.

"Banke članice koordinacijskog odbora financijskih vjerovnika (Erste, PBZ, RBA, Sberbank, VTB Bank Austria i Zagrebačka banka) i predstavnici Agrokora u principu su usuglasili ključne elemente tzv. 'standstill' ugovora", priopćile su banke u petak.

'Standstill' bi trebao olakšati napore kompanije u rješavanju pitanja likvidnosti, osiguranja kontinuiteta poslovanja, zaštite vrijednosti koncerna, kao i predstaviti osnovu za održivo restrukturiranje koncerna

Predsjednik Uprave Sberbank Hrvatska Mario Henjak u petak je istaknuo kako imaju "jasan plan, jasne korake što sve treba napraviti u sljedećim danima - od usuglašenosti s postojećim vlasnicima i menadžmentom Agrokora, promjene menadžmenta, preko ubrizgavanja dodatnih novčanih sredstava u kompaniju i aktivno restrukturiranje kompanije".

Posebno će se voditi računa o dvije komponente - trenutnim zaposlenicima Agrokor grupe i svim dobavljačima, posebno malih i srednjih poduzetnika.

Na pitanje vezano uz promjene u menadžmentu Agrokora te što će biti s obitelji Todorić, Henjak je kazao kako će upravljanje kompanije biti povjereno međunarodnim stručnjacima, posebno iz područja maloprodaje, koje danas pokriva Konzum, a dodatne promjene bit će u dijelu vođenja kompanije u smislu financija.

Indeksi su u petak, nakon četiri dana oštrog pada, znatno porasli - Crobex za 1,84, a Crobex10 za 1,86 posto. No, time su tjedni gubici samo ublaženi.