Poslovni rezultati kompanija potaknuli rast svjetskih burzi, geopolitičke napetosti pale u drugi plan

Foto: Reuters

Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle jer su ulagače ohrabrili dobri kvartalni poslovni rezultati kompanija, dok su geopolitičke napetosti splasnule.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošloga tjedna ojačao 0,4 posto, na 24.462 boda, dok je S&P 500 porastao 0,5 posto, na 2.670 bodova, a Nasdaq indeks 0,6 posto, na 7.146 bodova.

Na početku prošloga tjedna na tržištima je vladalo dobro raspoloženje jer su splasnule napetosti između SAD-a i Rusije, nakon što su prošloga vikenda snage SAD-a, Britanije i Francuske izvele zračne napade na određene ciljeve u Siriji kako bi sirijskog predsjednika Bašara al-Assada upozorili da Zapad neće tolerirati uporabu kemijskog oružja u tamošnjem građanskom ratu.

To je izazvalo brojne reakcije na svjetskoj diplomatskoj sceni, no pokazalo se da je to bio samo jednokratni udar i nije došlo do eskalacije sukoba između SAD-a i Rusije.

Kako su i trgovinske napetosti između SAD-a i Kine zbog obostranog uvođenja carina splasnule, u fokusu ulagača bili su kvartalni poslovni rezultati kompanija.

Od 87 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile izvješća, njih više od 79 posto izvijestilo je o većoj dobiti nego što se očekivalo.

Zbog toga sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u proteklom tromjesečju porasle za više od 19 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok su prije tjedan dana očekivali rast od 18,4 posto.

Ostvare li se procjene, bio bi to najveći skok zarada u posljednjih sedam godina, podržan snažnim rastom globalnog gospodarstva i poreznim promjenama u SAD-u na početku godine.

„Ukupna je slika pozitivna što se tiče zarada u svim sektorima, zahvaljujući znatnom poticaju od strane porezne reforme početkom godine“, kaže Kristina Hooper, analitičarka u tvrtki Invesco.

No, krajem tjedna pod pritiskom se našao tehnološki sektor jer je proizvođač čipova Taiwan Semiconductora (TSMC) upozorio da slabi potražnja za pametnim telefonima.

Zbog toga su posljednjih dana dionice u tehnološkom sektor bile pod snažnim pritiskom, pri čemu je među najvećim gubitnicama bila dionica Applea jer se špekulira da je taj tehnološki div u proteklom tromjesečju prodao manje novih iPhonea nego što se procjenjivalo.

Isto tako, ulagače zabrinjava rast prinosa na obveznice jer se plaše da bi jačanje inflacije, među ostalim zbog snažnog rasta cijena nafte, moglo navesti središnje banke u svijetu na povećanje kamatnih stopa.

Zbog toga su prinosi na 10-godišnje američke obveznice krajem prošloga tjedna dosegnuli 2,95 posto, najvišu razinu u mjesec dana.

A rast prinosa na obveznice ne odgovara tržištima dionica jer zbog toga rastu troškovi zaduživanja kompanija i jer bi ulagači mogli dio svojih sredstava preusmjeriti iz dionica u obveznice.

„Postoji zabrinutost u vezi kamatnih stopa i njihovog mogućeg utjecaja na dionice. Uz to, nedostaje zamaha u ovom razdoblju kada kompanije objavljuju kvartalna izvješća. Nije da zarade kompanija nisu dobre, nego njihove procjene o daljnjem poslovanju nisu dovoljno snažne da bi podržale daljnji rast tržišta”, objašnjava Rick Meckler, predsjednik u tvrtki LibertyView Capital Management.

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,4 posto, na 7.368 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,8 posto, na 12.540 bodova, a pariški CAC 1,8 posto, na 5.412 bodova.

Na Tokijskoj je burzi, pak, Nikkei indeks ojačao 1,8 posto, na 22.162 boda, što je već četvrti tjedan zaredom kako raste.