Njemačko softversko čudo učinit će burzu profitabilnom?

Na novoj platformi počinje se trgovati 7. srpnja/Žarko Bašić/PIXSELL

Zagrebačka burza za dva mjeseca prelazi na novu trgovinsku platformu Xetra koja bi trebala značajno unaprijediti njezino poslovanje.

S burze su priopćili kako su u završnoj fazi migracije na Xetru, inače proizvod njemačke burze. Prvi dan trgovanja na novoj platformi bit će 7. srpnja. Predsjednica Uprave Ivana Gažić kaže kako se trgovanje na postojećem trgovinskom sustavu odvija gotovo 10 godina. "Taj je sustav u trenutku planiranja i implementacije zadovoljavao i tadašnje i projicirane potrebe te očekivani razvoj hrvatskog tržišta kapitala. Međutim, od 2007. puno se toga promijenilo. Preoblikovala su su i financijska tržišta te utjecala i na strategiju daljnjeg razvoja domaćeg tržišta kapitala, što je imalo utjecaja i na odluku o novom trgovinskom sustavu", tvrdi Gažić. Regulatorne promjene u okviru MiFID-a stavljaju velike izazove pred trgovinski sustav, a kod Xetre se jednom godišnje vrši modifikacija koja sadrži potrebne izmjene vezane uz regulativu, dodaje čelnica burze. Uvođenje Xetre trebalo bi značajno sniziti trošak softvera.

4,4 milijuna kuna iznosio je gubitak Zagrebačke burze u prošloj godini

"Ne možemo govoriti o konkretnim brojkama vezanim uz softverski trošak, ali kod donošenja ove odluke svakako smo se vodili i ekonomskim kriterijima", ističe Gažić. No, uvođenje Xetre donosi i nekoliko novosti. Ukidaju se javne dražbe jer ih na njemačkoj platformi nije moguće provoditi. Ivana Gažić kaže kako je kod donošenja odluke o prelasku na Xetru uzeta je u obzir i ova okolnost. "Dražbe se provode rijetko, a s naše strane zahtijevaju resurse koji nisu komercijalno opravdani te je donesena odluka da Burza od 1. srpnja neće osiguravati ovaj način trgovanja", tvrdi Gažić. Osim toga, skratit će se i vrijeme trgovanja. Umjesto do 16.30 sati, kontinuirana trgovina trajat će od 9.30 do 16 sati.