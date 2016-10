Naši startupi čekaju novac koji je razvio estonsku scenu

Kaidi Ruusalepp, osnivačica i izvršna direktorica estonskog Funderbeama

Estonski startup za dostavu od vrata do vrata, koji je 2015. godine krenuo s misijom da svakome omogući najpovoljniju i najbržu dostavu, Shipitwise, prvi je startup koji je preko Funderbeama prikupio traženih 100 tisuća eura investicije. Dogodilo se to u svibnju ove godine. Desetak dana kasnije do investicije je preko nove platforme za grupno investiranje, a čije će usluge u Hrvatskoj i regiji nuditi Zagrebačka burza (ZSE) došao je i estonski startup SportID, koji povezuje wellness i sportske klubove sa tvrtkama koje žele te pogodnosti ponuditi svojim zaposlenicima.

Treći je također estonski startup, Sportlyzer, koji je prošao kroz mentorstvo londonskog Seedcampa, a koji omogućuje organizaciju treninga mladih sportaša. Frane Šesnić, direktor Tehnološkog parka Zagreb i suosnivač prvog turističkog akceleratora u Hrvatskoj, Startup Factoryja Zagreb, kaže da takve investicijske prilike koje su okusili estonski startupi dobro bi došle i hrvatskim startupima. "Sve što može pomoći u razvoju investicijskog ekosustava, znači stvaranja novih financijskih instrumenata koji na efikasniji i jednostavniji način pomažu daljnji razvoj hrvatskih startupa koji su prošli inkubacijske i akceleracijske programe, jest ono što nam treba", kaže Šesnić. Hermes Arriaga, suosnivač Impact HUB-a Zagreb i The Inkubatora kaže da će disruptivna platforma poput Funderbeama, koja koristi blockchain tehnologiju, ponuditi kvalitetan okvir za ulagače u projekte koji su u ranoj fazi razvoja.

"Nudeći jednostavniji, brži i transparentniji način ulaganja u startupe vjerujem da se može potaknuti investicije u startupe ne samo unutar Hrvatskoj već i preko granice", kaže Arriaga. Mihovil Barančić, suosnivač Zagrebačkog inkubatora poduzetništva (ZIP) i Hravtske mreže poslovnih anđela (CRANE) smatra da ZSE-ov i Funderbeamov pothvat ima budućnost, ali će mu glavni izazov biti edukacija tržišta. "Mislim da može zaživjeti, ovisno o tome koliko će se napora uložiti u educiranje kako startupova, tako i investitora te u nalaženje partnera koji će biti spremni odraditi ulogu vodećeg investitora koji je potreban za tehničku provedbu pojedinih ulaganja", kaže Barančić.

Kaidi Ruusalepp, izvršna direktorica Funderbeama na konferenciji Zagrebačke burze u Poreču pojasnila je kako je smisao Funderbeama da proces klasičnog uvrštenja dionica na burzu, u koji su uključeni investitori, banke, brokeri, burza, depozitorij i središnja banka, pojednostavi za investitore. "Funderbeam ruši stare barijere, kompanijama pojednostavljuje prikupljanje kapitala za rast, a ulagačima olakšava pristup likvidnim sredstvima", kaže Ruusalepp. U prvoj će fazi Funderbeam SEE biti usmjeren na kompanije iz Hrvatske, Slovenije i Srbije, ali je u planu kasnije širenje na cijelu regiju jugoistočne Europe. No, pristup ulagačima neće biti zemljopisno ograničen - od početka će biti otvoren za investitore iz cijelog svijeta.

Funderbeam SEE koristit će poslovni model estonske tvrtke, gdje se za potrebe investiranja osniva Special Purpose Vehicle (SPV) sa sjedištem u Estoniji. On nastupa ispred svih ulagača. Tako se cijeli proces pojeftinjuje i zaobilaze birokratske barijere, a startupovi ne moraju pregovarati sa skupinom investitora, već samo jednim, vodećim. Taj vodeći ulagatelj u Hrvatskoj će biti tvrtka HUB385, koji će osigurati i priljev startupova. Ivana Šoljan, suosnivačica HUB385 kaže da žele spriječiti da mladi odlaze iz Hrvatske jer ne mogu naći novac za svoje ideje. "Mentalitet mladih poduzetnika je drugačiji, znaju mnogo o financiranju, ekonomiji dijeljenja, ne boje se dijeliti ideje", kaže Šoljan. Što se tiče ulagača koji bi htjeli uložiti, oni preko Funderbeama besplatno otvaraju svoj profil, a minimalno ulaganje u jednu kompaniju iznosi 100 eura. Posebnost je i to što se transakcijska naknada od jedan posto naplaćuje samo ako ulagač ostvari dobit.