Musk 'nanjušio' da se bliži kraj uspona burzi

Kontroverzna najava Elona Muska da razmišlja o povlačenju dionica Tesla Motorsa iz burzovnog uvrštenja potakla je - zbog potencijalno rekordnog iznosa te transakcije - razmišljanja je li to signal da je devetogodišnji uspon američke burze došao kraju.

Domaći financijski stručnjaci smatraju kako Muskova najava ne znači nužno da je do kraja "bikovskog tržišta" došlo, ali da neki drugi pokazatelji ipak govore u prilog tome. Tezu o početku kraja "vladavine bikova" na Wall Streetu američki analitičari izvlače iz podatka da bi Teslino povlačenje s burze stajalo 50 milijardi dolara. S obzirom da je to do sada nezabilježen iznos za takvu transakciju, tamošnji analitičari podsjećaju da je val velikih povlačenja s burze zabilježen upravo 2006. i 2007. godine, nekih godinu dana prije izbijanja posljednje financijske krize.

Završna faza

Pogled u posljednja dva burzovna ciklusa uspona koja je prethodila krizi iz 2008. te pucanju dot.com balona 2000. godine pokazuju i kako padu tržišta prethodi značajna aktivnost spajanja i preuzimanja kompanija te izlazaka na burzu u inicijalnim javnim ponudama (IPO). Prema podacima konzultantske kuće Ernst&Young, u prvom polugodištu ove godine na Njujorškoj burzi (NYSE) i Nasdaqu zabilježen je 101 izlazak na burzu što je za petinu više nego u istom lanjskom razdoblju. K tome, u tim je izlascima prikupljeno 29,9 milijardi dolara što je 30 posto više na godišnjoj razini. Što se tiče spajanja i preuzimanja (M&A), u SAD-u je u prvih šest mjeseci zabilježeno 10.212 transakcija (-9 posto) vrijednih 917,87 milijardi dolara (+29,7 posto).

Gvozdanović Muskova najava ne bi trebala biti protumačena kao dokaz vrhunca.

Denis Alajbeg, profesor na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta ističe kako je IPO aktivnost zaista jedan od boljih prediktivnih pokazatelja tržišta dionica. "Istraživanja pokazuju da najviše IPO-ova ima negdje u završnim fazama bikovskog tržišta jer vlasnici kompanija žele prodati udjele u svojim tvrtkama po najvećim mogućim cijenama, a najmanje u 'medvjeđim' fazama, kada su cijene vlasničkih udjela najniže. Usprkos tome, IPO brojke za prvu polovicu 2018. (105 izdanja, vrijednosti oko 30 milijardi dolara) nisu od praktične koristi za predviđanje ovoga ciklusa. Iako će IPO rezultati za čitavu 2018. po svemu sudeći biti viši od prošle godine, to neće toliko dramatično odstupati od prosjeka zadnjih nekoliko godina da bi zazvonilo na opću uzbunu za tržište dionica", ocjenjuje Alajbeg.

Kako dodaje, zadnji rekord iz 2014. vjerojatno čak neće ni biti nadmašen (273 izdanja, vrijednosti oko 85 milijardi dolara), kada su se posvuda izražavale slične sumnje, a dionice su svejedno nastavile rasti još četiri godine.

"O IPO maniji iz 2000. godine (406 izdanja, vrijednosti oko 100 milijardi dolara) da ne govorimo", kaže Alajbeg. Da najava delistiranja Tesle od strane Elona Muska ne bi trebala biti protumačena kao dodatni pokazatelj odnosno dokaz o vrhuncu tržišta smatra i financijski analitičar Igor Gvozdanović. "S druge strane, činjenica je da povećanje M&A kao i aktivnosti povlačenja s burze (LBO) koincidiraju s bikovskim tržištem i uzlaznim trendovima na dioničkom tržištu. Činjenica je da je M&A u porastu i da bi velika aktivnost mogla ukazivati na skori kraj bikovskog tržišta. Ipak, ne treba zaboraviti da su iznosi M&A jos uvijek za nekih 15 posto ispod razine iz 2007.", naglašava Gvozdanović.

Staro tržište

Međutim, neovisno o IPO aktivnosti, nema gotovo nikakve dileme da je trenutna bikovska faza u SAD-u bliža svom kraju nego početku, kaže Denis Alajbeg. "To i ne čudi jer će u rujnu i službeno postati najduže bikovsko tržište u modernoj povijesti od 114 mjeseci bez medvjeđe faze. Iako sama duljina bikovskog tržišta ne mora nužno značiti ništa, radi se o statistički 'starom' tržištu, barem iz povijesne perspektive jer je prosjek uzlaznog ciklusa oko 60 mjeseci", naglašava Alajbeg. Ono što je fundamentalno mnogo važnije, dodaje Alajbeg, jest da kamatne stope u SAD-u rastu već treću godinu i taj će se proces sasvim sigurno nastaviti. "Rastuće kamatne stope će s vremenom ulaganje u dionice činiti sve manje atraktivnim u odnosu na alternative, pa će dionice ostati bez goriva koje ih pokreće.

Alajbeg Nema gotovo nikakve dileme da je bikovska faza bliža svome kraju.

Također, više će diskontne stope u valuacijskim modelima smanjivati fer cijenu dionica čineći njihovu trenutnu razinu precijenjenom. Vezano uz ovo, pratimo i do izravnavanja američke krivulje prinosa, jednog od najboljih prediktivnih pokazatelja budućih povrata dioničkog tržišta. Kada se krivulja prinosa izravnava, smanjuje se razlika između kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa i banke gube interes za kreditiranjem, s predvidivim posljedicama za gospodarstvo", tumači Alajbeg. Trenutne valuacijske multiple američkog dioničkog tržišta su osjetno iznad povijesnog prosjeka - S&P 500 ima omjer cijene i zarade od oko 24, u odnosu na povijesnih 15-20 - čemu su najviše pridonijele multiple tehnoloških kompanija, ističe Alajbeg.

"Valuacije mogu ostati ovako visoke jedino ako se rast dobiti po dionici nastavi sadašnjim tempom od oko 10 posto godišnje, što će pak biti vrlo teško ostvariti u uvjetima rasta kamatnih stopa", smatra Alajbeg. Što se tiče Tesle, Igor Gvozdanović smatra da je najava delistiranja vrlo hrabar potez koji prvenstveno služi kao još jedna od niza Muskovih poruka tržištu: Znam što radim, pustite me sa svojim kratkoročnim kvartalnim pritiscima i dajte mi svoje maksimalno povjerenje. "Musk želi zadržati one koji razmišljaju kao on i koji mu bezrezervno vjeruju, a riješiti se ulagača koji se klade na pad cijene dionice", ocjenjuje Gvozdanović.