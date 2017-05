Može li Apple do kraja ove godine vrijediti bilijun dolara?

Kada je Tim Cook preuzeo kormilo 24. kolovoza 2011. dionica je vrijedila 53,74 dolara/REUTERS

Najvrednija kompanija na svijetu od utorka je još malo vrednija. Nakon što je cijena dionice ojačala dodatnih 0,6 posto na rekordnih 153,99 dolara, burzovna vrijednost Applea prešla je 800 milijardi dolara.

Preciznije rečeno, kompanija sada vrijedi 802,9 milijardi dolara. Toliku vrijednost još nije postigla ni jedna kompanija izlistana na burzi, a prelazak te granice ojačao je špekulacije da je Apple najizgledniji kandidat za prvu kompaniju na svijetu koja će prijeći vrijednost od bilijun dolara.

Vrijedi kao 102 male tvrtke

O kolikom se divu radi dovoljno govori i podatak da Apple sada vrijedi kao 102 najmanje kompanije iz sastava burzovnog indeksa S&P 500. Samo tijekom ove godine cijena je povećana 33 posto, a u posljednjih godinu dana Apple je skuplji 70 posto. Razlog usponu cijene jedni vide u objavi da je čuveni investitor Warren Buffett kupio veliki udjel, a drugi i u očekivanju da će novi iPhone lansiran na 10. obljetnicu dolaska tog mobitela ojačati potražnju. "Smatramo da će to biti veliki skok naprijed (za iPhone) koji bi trebao donijeti pristojan rast prodaje", izjavio je za Wall Street Journal Harald Hvideberg, portfeljni menadžer u Eagle Asset Managementu.



Dohvatljiva magična granica

Ako cijena nastavi rasti ovakvom dinamikom, neće biti iznenađenje ako Apple do kraja ove godine dosegne vrijednost od bilijun dolara. Naime, do te magične granice treba mu rast od još 25 posto na 191,80 dolara. Prema mišljenju analitičara, i to je dohvatljivo. Najoptimističniji među njima, Brian White iz tvrtke Drexel Hamilton, u ponedjeljak je podignuo svoju ciljanu cijenu za Apple u sljedećih godinu dana na 202 dolara.

Unatoč rekordnoj vrijednosti, dionica Applea i dalje se smatra relativno povoljnim ulaganjem ako se vrednuje prema standardnoj metrici profitabilnosti. Naime, prema omjeru cijene dionice i dobiti kompanije, ulagači trenutno plaćaju za jedan dolar Appleove dobiti 15,7 svojih dolara. Za usporedbu, prosjek svih kompanija iz sastava S&P-a 500 je 17,6 dok se za tehnološke dionice iz sastava tog indeksa plaća još skupljih 18,5 dolara. Relativno povoljna cijena još je jedan argument koji analitičari navode u korist skorašnjem prelasku granice od bilijun dolara.