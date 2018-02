Je li pad cijena na burzama privremen?

Foto: Thinkstock

Razlozi pada su različiti, a u nastavku saznajte što se točno događa na pojedinim tržištima i može li se očekivati nastavak pada.

Dionice

Od rekordno visoke vrijednosti dosegnute prije desetak dana, američki referentni dionički indeks SP500 pao je više od 4%, što znači da je većina američkih dionica počela padati. Njemačke dionice, koje su najtrgovanije u Europi su pale još više, u prosjeku 6,3% u posljednja dva tjedna, što se može vidjeti po kretanju indeksa DAX-a.

Zlato

Iako se cijena plemenitih metala u pravilu kreće suprotno od kretanja dionica, posljednjih dana zajedno s dionicama pada i cijena zlata. Mogući razlog ovakvog kretanja je očekivanje da će američka centralna banka još nekoliko puta tijekom godine dizati kamatne stope. To može negativno utjecati na profitabilnost kompanija, ali i povećati isplativost štednje u bankama. Zbog toga se trenutno vlasnici zlatnih poluga odlučuju na prodaju.

Kriptovalute

Facebook je prošlog tjedna zabranio sve oglase vezane uz kriptovalute da bi smanjio obmanjujuća obećanja o ekstremno visokim zaradama i broj korisnika koji bi mogli biti žrtve prijevara na polju kriptovaluta. Zabranjeni su i oglasi vezani za najpopularniju kriptovalutu – Bitcoin, čime su iz Facebooka nedvosmisleno poručili da smatraju da kriptovalute nisu mudra investicija. Cijena Bitcoina je u posljednjih desetak dana pala više od 30% i trenutno se nalazi na razini na kojoj je posljednji put bila u studenom prošle godine. U trenutku pisanja analize cijena CFD-a na Bitcoin na platformama Admiral Marketsa iznosi 7811 USD.

Forex

Američki dolar posljednjih mjeseci ne prestaje slabiti, barem kada su u pitanju europske valute poput eura, britanske funte i švicarskog franka. Razlog su sve bolji gospodarski podaci na starom kontinentu na temelju kojih investitori na valutnom tržištu očekuju dizanje kamatnih stopa. Nadolazeća veća isplativost štednje i posjedovanja europskih državnih obveznica, doprinosi interesu za kupnju navedenih valuta, zbog čega one jačaju.

Je li pad privremen?

Kada su u pitanju dionice, analitičari Admiral Marketsa smatraju da je pad privremenog karaktera. Gospodarska situacija je na globalnoj razini odlična i za sada na vidiku nema recesije, stoga se može očekivati dodatni porast u srednjem roku. Nakon neprekidnog rasta zadnjih mjeseci, korekcija je normalna, čak i zdrava za tržište. Kada je u pitanju zlato, poboljšanje gospodarske situacije povećava kupovnu moć individualnih investitora, ali i količinu kapitala na raspolaganju velikim bankama. Zbog toga će se porast interesa za kupnju zlata vjerojatno nastaviti bez obzira na rast kamatnih stopa. Jednog dana kada dođe do recesije, rast cijene zlata će se vrlo vjerojatno ubrzati.

Na Forexu, nakon velikog trenda slabljenja dolara, također je racionalno za očekivati privremenu korekciju. Dolar bi u idućim tjednima mogao ojačati nekoliko posto od sadašnje razine, ali nakon toga će vjerojatno nastaviti slabiti.

Za razliku od navedenih tržišta, situacija na polju kriptovaluta nije tako dobra. Kriptovalute se nalaze u fazi financijskog balona i cijene su im ekstremno precijenjene s obzirom na upotrebnu vrijednost. Uz to postoji realna vjerojatnost da će države odlučiti zabraniti njihovo korištenje ili barem oglašavanje, što bi dovelo do još većeg pada. Naravno, novi privremeni porast je moguć, no dugoročno gledajući, postoji mnogo potencijalnih problema koji mogu dovesti do dodatnog pada cijena.

Za Admiral Markets:

Josip Kokanović, mag. oec.

Analitičar

Napomena: Gore navedene prognoze su isključivo mišljenje autora i nisu investicijski savjet. Svaka odluka o kupnji ili prodaji pojedinih financijskih instrumenata mora biti isključivo Vaša, a analize Admiral Marketsa iskoristite samo za informiranje i educiranje o financijskim