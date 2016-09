Crobexi crveni, HT najlikvidniji treći dan zaredom

Redovni dionički promet u odnosu na jučer uvećan je za tri milijuna kuna te je iznosio 7,5 milijuna kuna/Thinkstock

Ključni indeksi Zagrebačke burze trgovanje su zaključili padom.CROBEX je umanjen za 0,36 posto na 1.817,05 bodova. CROBEX10je pao za 0,41 posto na 1.061,09 bodova.

Sektorski indeksi trgovanje su zaključili u rasponu od -0,64 posto koliko je pao CROBEXindustrija do +0,93 posto koliko je porastaoCROBEXkonstrukt.



Kako javlja HRPORTFOLIO, ukupni redovni promet na ZSE - Zagrebačkoj burzi porastao je u odnosu na petak za 600 tisuća kuna te je iznosio 9,8 milijuna kuna. Tri su izdanja sakupila milijunski promet, a 14 izdanja je trgovano u iznosu većem od sto tisuća kuna. Promjene cijena deset najlikvidnijih izdanja kretale su se u rasponu od -29,74 posto do +1,19 posto.

Redovni dionički promet je u odnosu na petak uvećan je za 412 tisuća kuna te je iznosio 9,3 milijuna kuna.



Najlikvidnije izdanje treći trgovinski dan zaredom je HT s prometom od 2,5 milijuna kuna, a bilježi pad od 0,89 posto na 153,21 kunu. Već nekoliko dana promet ovom dionicom je pojačan, cijena joj je na najvišim razinama od prošlogodišnjeg kolovoza, a analitičari smatraju da je razlog tome preslagivanje fondova. Dionicom Ericssona NT protrgovan je iznos od 1,5 milijuna kuna, a cijena joj je umanjena za 0,80 posto na 1.087,00 kuna. Tankerska Next Generation (TNG) sakupila je 1,5 milijun kuna i zabilježila pad od 0,60 posto na 71,57 kuna.



Rast cijene bilježe tri od deset najlikvidnijih izdanja. Dobitnik dana je osmi najlikvidniji Pevec s porastom od 1,19 posto na 209,94 kune, a sakupio je 248 tisuća kuna. Atlantic Grupi dionica je poskupjela za 0,12 posto na 823,00 kune, a trgovana je u iznosu od 225 tisuća kuna. Podravci je cijena uvećana za minimalnih 0,01 posto na 357,00 kuna, a sakupila je dnevni promet od 493 tisuće kuna.



HUP Zagreb bilježi dan bez postotne promjene, zadnju cijenu od 2.500,00 kuna te sakupljenih 413 tisuća kuna.



Cjenovni pad bilježi šest izdanja. Gubitnik dana je dionicaZagrebačke burze s minusom od 29,74 posto odnosno zadnjom cijenom od 21,17 kuna i prometom od 380 tisuća kuna. Slijede spomenuti HT (-0,89%) i Ericsson NT (-0,80%), a zatim Valamar Riviera s padom za 0,76 posto na 28,56 kuna te prometom od 308 tisuća kuna. Posljednje izdanje po likvidnosti, Dalekovod, zabilježio je pad od 0,61 posto na 13,00 kuna i sakupio 173 tisuće kuna. Cijena je pala još samo izdanju TNG-a (-0,60%).



Među izdanjima s prometom većim od sto tisuća kuna našle su se dionice još četiri kompanije od kojih su dvije bilježile porast, a dvije pad cijene.

Među njima cijena je najviše uvećana povlaštenom izdanju Adris Grupe, za 1,11 posto na 409,98 kuna.

Najveći minus bilježi Optima Telekom, za 3,85 posto cijena mu je umanjena na 2,25 kuna.