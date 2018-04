Burze zabilježile prvi tromjesečni pad nakon pune dvije godine

Prošlotjedni dobici malo su ublažili pad indeksa/Thinkstock

Nakon gotovo dvije i pol godine na američkim je burzama prekinut kvartalni rast dioničkih indeksa dok Europa početkom ove godine bilježi najdublji gubitak u dvije godine.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošloga tjedna porastao 2,4 posto, na 24.103 boda, dok je S&P 500 ojačao dva posto, na 2640 bodova, a Nasdaq indeks jedan posto, na 7063 boda.

Oporavak Facebooka

Rast američkih indeksa ponajviše se zahvaljuje oporavku tehnološkog sektora porastom cijene dionica tehnoloških divova, kao što su Facebook, Amazon, Alphabet i Microsoft. Podsjetimo, taj je sektor pod pritiskom od prethodnoga tjedna kada se doznalo da je konzultantska tvrtka Cambridge Analytica, koja je radila na izbornoj kampanji predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, dobila pristup podacima 50 milijuna korisnika Facebooka bez njihovog pristanka.

4,7 posto od kraja prosinca do kraja ožujka izgubio je STOXX 600

To je izazvalo strahovanja ulagača od strože regulacije u tom sektoru. Podršku tržištu pružili su i dobri podaci iz američkog gospodarstva koji ukazuju na daljnji stabilan rast. Tako su pokazali da potrošnja i dalje raste, dok nezaposlenost pada. Uz to, inflacija se kreće ispod ciljane razine američke središnje banke od dva posto, što je umanjilo strahovanja ulagača od ubrzanja tempa povećanja kamata središnje banke Fed. Ulagače je ohrabrilo i to što nema nikakvih novih upozoravajućih vijesti o eventualnom rastu trgovinske napetosti između SAD-a i Kine, nakon što su obje zemlje poručile da su spremne na pregovore.

"Sva nedavna strahovanja sada se čine pretjerana: o rastu kamata, uvođenju carina, riziku od trgovinskog rata... Čini se da su se glave ohladile, pa su ulagači procijenili da je nakon oštrog pada cijena dionica posljednjih tjedana sada dobra prilika za kupnju", kaže Doug Cote, strateg u tvrtki Voya Investment Management. No, prošlotjednim rastom samo su ublaženi kvartalni gubici indeksa. U prvom tromjesečju S&P 500 indeks skliznuo je 1,2 posto, a Dow Jones oko dva posto. To je prvi kvartalni gubitak tih indeksa nakon devet tromjesečja neprestanog rasta, odnosno od trećeg kvartala 2015. godine.

Gubici u Europi

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,9 posto, na 7.056 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,8 posto, na 12.096 bodova, a pariški CAC 1,4 posto, na 5167 bodova. No, u cijelom prvom tromjesečju ti su indeksi na gubitku, kao i STOXX indeks 600 najvažnijih europskih dionica koji je skliznuo 4,7 posto, što je njegov najveći pad u dvije godine. Negativni sentiment nije zaobišao ni Tokijsku burzu. Nikkei indeks u cijelom prvom kvartalu potonuo je gotovo šest posto.