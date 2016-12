Beogradska burza u SEE Link mreži

Siniša Krneta, direktor Beogradske burze

Beogradska burza (BELEX) postala je aktivan član SEE Link mreže, čime je putem SEE Link sustava omogućeno trgovanje vrijednosnicama uvrštenima na BELEX, priopćeno je iz SEE Link mreže.

Time je BELEX postao prva burza koja se aktivno uključila u SEE Link nakon tri burze utemeljiteljice (Bugarske, Makedonske i Zagrebačke ...