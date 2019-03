Želite biti dio filma u kojem glume Samuel L. Jackson i Salma Hayek? Traže se statisti

Foto: Press Association/PIXSELL

U sjedištu Zajednice Talijana, u pulskom Circolu, još danas se održava se casting za one koji bi htjeli statirati u neimenovanoj akcijskoj komediji. Poziv za casting na svojim je Facebook stranicama najavila MP produkcija iz Zagreba koja je napisala da se radi o akcijskoj komediji te traže veliki broj policajaca, agenata i zaštitara, muškaraca od 25-50 godina, a kako između ostalog snimaju i scene ispred vrlo skupog i elitnog kluba, napisali su da im trebaju zgodni mlađi ljudi, muškarci i žene, od 25-45 godina lijepo sređeni i odjeveni. Dalje, ističe traže šetače, turiste, prolaznike, konobare, ulične zabavljači i svirače. Casting se danas održava od 9 do 14 i od 16 do 20 sati.

Kako piše Glas Istre, oni koji su uključeni u njegovu produkciju o samom filmu ne smiju reći ništa, no nagađamo da se radi o snimanju nastavka akcijskog filma "Čuvaj me s leđa" ("The Hitman's Bodyguard") iz 2017. u kojem bi glavne uloge trebale tumačiti holivudske zvijezde Samuel L. Jackson, Salma Hayek i Ryan Reynolds i Morgan Freeman. Nastavak bi se trebao zvati "The Hitman's Wife's Bodyguard", a o svemu tome je Glas Istre nedavno pisao te su vijest spomenuli i još neki mediji.

Casting se već održao u Rijeci gdje se javilo čak 700 zainteresiranih statista, a nakon Pule, casting će se održati i u Rovinju.