Zagrebački Advent opet najbolji u Europi, Ledeni park produljen još tjedan dana

Foto: Luka Stanzl / Pixsell

Već drugu godinu za redom, glasači iz cijelog svijeta na portalu European Best Destinations proglasili su zagrebački Advent najljepšim u cijeloj Europi putem portala European Best Destinations.

Ovu laskavu i prestižnu titulu potvrdili su i brojni posjetitelji koji su u zagrebačkim smještajnim objektima ostvarili rekordnan broj noćenja. Sama činjenica kako je grad Zagreb drugu godinu za redom ponovo na tronu najboljih europskih božićnih destinacija potvrđuje ukupnost ukupnost napora koji su uloženi u stvaranje prepoznatljivosti grada hrvatske prijestolnice kao izrazito konkurentne turističke destinacije.

Zagrebački park Zrinjevac bio je omiljeno mjesto za romantični izlazak i provođenje vremena s obitelji i prijateljima, kupnju najzanimljivijih suvenira hrvatskih suvenira te uživanje u tradicionalnim blagdanskim delicijama.

U zimskoj idili na Zrinjevcu posjetitelji mogu uživati još ovaj vikend. Dječji program u subotu i nedjelju donosi predstave kada je na programu dječja predstava “Martinov čarobni Božić” od 11:00 do 12:30 sati te kognitivnu radionicu “Mozgaonicaa” koja će razveseljavati mališane od 17:00 do 19:00 sati. Tu su i dva koncerta, u subotu svira The Roomors, a u nedjelju Gramofon, oba koncerta na programu su od 20 sati. , radno vrijeme Adventa na Zrinjevcu ovog vikenda je do ponoći. Tijekom vikenda, kućice su otvorene od 10 sati do ponoći.

Zbog velikog interesa, Ledeni park već je treću godinu za redom centar Adventa u hrvatskoj metropolina Tomislavcu otvoren do 15. siječnja.

Posjetitelji Ledenog pParka, koji je i ove godine stvoren na Trgu kralja Tomislava, mogli su, uz klizanje, uživati uživati su u mnoštvu raznovrsnih sadržaja i gastronomskoj ponudi, no zabava na ledu traje i dalje