Zagrebačka pizzerija Chello dobila vinsku kartu, a uskoro sele i na novu adresu

Foto: Silvija Munda G.E.T. Report

Pizzeria Chello popularnost je stekla s deep dish pizzama koje je u prosincu 2011. predstavila hrvatskoj javnosti. Trudeći se nuditi nešto drugačije, kreativni i inovativni vlasnici, Darijan i Glorija Katalinić, kontinuirano rade na novim idejama i receptima, koje Darijan, ujedno i glavni pizza majstor Chella, sprovodi u djela i pomno prilagođava domaćem tržištu.

U sezonu proljeće 2017. Chello ulazi s više noviteta. Prvenstveno se tu radi o dodatnom podizanju kvalitete kroz nove recepte u kojima se koriste visoko kvalitetne namirnice, uglavnom talijanskog porijekla od zero-zero brašno, Polpa rajčice, mozzarella di bufala, svježe povrće i nešpricani šampinjoni, koje nabavljaju od domaćih OPG- ova te brašno i rajčicu od Podravke. Kako tvrde vlasnici, njihova ideja od prvog dana bila je biti drugačiji od konkurencije i poznatih pizzerija O´Hara i Kariola te ponuditi tržištu pizzu kakvu još nisu kušali.

Kako kaže Glorija Katalinić, idejna kreatorica koncepta poslovanja, vrhunske namirnice i tanje tijesto nisu pogodne za dostavu jer hlađenjem gube kvalitetu, stoga nove pizze koje će u jelovnicima biti od sredine ožujka, serviraju isključivo u pizzeriji, na adresi Zagorska 18. Nova ponuda je, kako tvrdi njen suprug i pizza majstor Darija Katalenić, samo nadopuna trenutnom jelovniku. I inače, barem dva puta godišnje uključuju novitete u svoju ponudu, a ovaj proljetni jelovnik osim što nudi nove pizze uvodi i deserte, a naravno tu su i drugi planovi koje će realizirati uskoro.

"Jedan od tih planova je da Chello otvori vrata na novoj lokaciji, gdje će dobiti novu ulogu - bit će mali obiteljski restoran s dječjim igralištem, kutkom za dojilje i drugim zanimljivostima, ali će i dalje zadržati pizze kao osnovni proizvod", otkrila je Glorija Katalinić, idejna kreatorica koncepta poslovanja Katalenić.

Korak prema tom putu je uvođenje vinske karte i deserata već na ovoj, trenutnoj lokaciji kao i uvođenje mogućnosti da se, uz pizzu u dostavi, naruči i butelja vina. " Trudimo se uvesti u naš jelovnik što više stilova i noviteta, Talijani su stopili vino i pizze, pa zašto ne bismo i mi˝, smatra Katalinić.

Budući da nemaju mnogo iskustva sa sljubljivanjem pizza i vina, za pomoć su se obratili G.E.T. Reportu koji su za njih složili malu, ali vrlo kvalitetnu vinsku kartu. Bitno je da se ne pretjera s cijenama vina, što su u Chellu shvatili pa u skladu s time butelja vrhunske graševine košta 75 kuna.

"Varijanta sljubljivanja pizza i vina itekako ima budućnost u Hrvatskoj, samo ju treba razvijati. Drago mi je što je to prepoznala baš ekipa pizzerije Chello, koja konstantno isprobava nešto novo i radi na razvoju kvalitete.", zaključio je Tomislav Stiplošek, predsjednik udruge G.E.T. i glavni urednik G.E.T. Reporta.

Na organiziranoj prezentaciji za novinare posluženo je sljedeće

• piće dobrodošlice Maximo Brut pjenušac, Kutjevo d.d.

• Margherita (polpa, mozzarella, mozzarella di bufala, svježi bosiljak, origano) koja se slaže s Malvazijom Medea

• Veganska (polpa, gauda veganska, mozzarella veganska, artičoke, tikvice, šampinjoni, origano) i Chardonnay Medea

• Cinque formaggi (polpa, mozzarella, dimljena ricotta, mozzarella di bufala, dimljeni sir, Grana Padano, rukola, origano) i Muškat Dolce anima, Tomaz

• Chello Italiano (polpa, mozzarella di bufala, prosciutto cotto, dimljeni špek, čardaš sir, dimljeni sir, peperoni veneti, origano) i Pošip Ježina, Luka Krajančić

• American Deep dish (edamer, mozzarella, mozzarella di bufala, šunka, dimljeni špek, umak šefa kuhinje, origano) te odabir vina koji je na gostu - Vrhunska graševina,Kutjevo d.d., Pošip Intrada sur lie, Luka Krajančić ili Merlot Medea

• Desert - kolač s jagodom (krema mascarpone - jogurt, brownie, svježe jagode) te vino Chambre d'Amour, Lionel &Cie