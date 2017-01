Zadar na spektakularan način dočekao Novu godinu, Ivan Zak oduševio

Foto: Press

Zadrani i brojni gosti ne pamte spektakularniji doček Nove Godine od ovogodišnjega. Središnji Narodni trg već od 22 sata bio je krcat. Doslovno se nije moglo proći, a onima upornijima trebalo je i pola sata da se probiju s jednog kraja trga na drugi. Stoga ni ne čude komentari ljudi, kako zadarski gradski trg nikada na silvestarsku noć nije bio tako popunjen. Na doček Nove Godine u Zadar pohrlili su građani iz svih hrvatskih krajeva, jer su se Grad i Turistička zajednica potrudili organizirati nezaboravnu zabavu.

Zagrijavanje je počelo koncertom jedne od najpopularnijih hrvatskih klapa Intrada i njihova slavuja Tomislava Bralića. No, zvijezda večeri svakako je bio Ivan Zak, trenutno jedan od najpopularnijih hrvatskih pop pjevača s dvije Zlatne i jednom Srebrnom pločom za prodane albume. Na pozornicu se popeo točno pola sata prije ponoći i dobro zagrijao sve prisutne do odbrojavanja i ulaska u Novu 2017. godinu. Kako je rekao s pozornice, dosada je u Zadru uglavnom pjevao samo ljeti na otovorenom. To mu je bio prvi put da je tijekom zime zabavljao Zadrane na otvorenom.

Oduševila ga je reakcija publike na svaku njegovu pjesmu, a u prvim redovima do pozornice vrištale su njegove obožavateljice.

Svima okupljenima na Trgu, te u okolnim uličicama, Zak je nakon odbrojavanja poželio pregršt lijepih želja u 2017. – Da nazdravimo svi zajedno. Želim Vam sretnu, uspješnu godinu, da imate mir, zdravlje i sve što si želite, zaželio je Ivan Zak i nastavio zabavljati Zadrane i goste do duboko u noć. Uime gradske Turističke zajednice šampanjac je otvorio direktor Ante Rados, te Zadranima i stranim gostima poželio sve najbolje u Novoj Godini. A zabave nije nedostajalo ni na drugim mjestima u gradu. Na čak pet punktova uživalo se u različitoj glazbi, tako da je ove godine svatko došao na svoje. Tako je na jednako krcatom Trgu Petra Zoranića bilo veselo uz domaće snage, Bepa Matešića i Davida Ricova, koji su nizali jednu za drugom svoje dalmatinske uspješnice. Ljubitelji rocka, funka, soula i sličnih glazbenih stilova došli su na svoje na Forumu gdje su nastupali sjajni bendovi iz Zadra i Šibenika Synthetica i Living Room, a za ovaj je novogodišnji koncert uz zadarsku Turističku zajednicu zaslužan i Hostel Forum.

Prostor pokraj zadarskog HNK bio je namijenjen ljubiteljima jazza. Zabavljao ih je zadarsko-splitski jazz sastav i dobitnike Porina – jedinstveni Black Coffee. Zadarskom Varoši u novogodišnjoj noći teško se moglo proći. Jednako kao na glavnom gradskom trgu bila je prava lutrija progurati se pokraj popularnih Kulta i Dišpeta. Brojni stranci, koji su došli u Zadar dočekati Novu Godinu nisu mogli ni zamisliti da će imati nezaboravnu zabavu. – Iz Koreje smo. Došli smo u Zadar, jer smo čuli da je jedan od naljepših hrvatskih gradova. Zabava je odlična i što je još važnije osjećamo se sigurno u vašem gradu i zemlji, rekla nam je skupina mladih Koreanaca.

Zadrom su oduševljeni i turisti iz Litve, koji su nam rekli da je zabava u Zadru vrhunska, te da se vidimo ponovno ovoga ljeta. A u Novo ljeto više od tisuću i pol Zadrana ušlo je u legendarnom klubu Saturnus u Zatonu, koji je tijekom osamdesetih i devedestih bila omiljena hrvatska diskoteka. Zadar je ove godine po prvi puta imao i Dječju Novu godinu, koja je počela u 11 sati izradom čokoladnih kroštula s masterchefom Brankom Ognjenovićem. Točno u podne na Staru Godinu pred klince je stao njihov idol Ivan Zak. Nakon što su uživali u njegovim hitovima mogli su se s njime i družiti, pitati ga o uspješnoj glazbenoj karijeri i sve to ovjekovječiti fotkom. Onima koji su za ovogodišnji doček odabrali Zadar, bila je zasigurno nezaboravna noć. I to s razlogom – Zadar je zahvaljujući gradskoj upravi i turističkoj zajednici ove godine bio „in“.