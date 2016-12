VIDEO: Ovo je najgledanija snimka na YouTubeu u 2016.

Foto: Press Association/PIXSELL

Adelino sudjelovanje u CBS-ovoj emisiji Carpool Karaoke - u kojoj slavne osobe poput Adele, Justina Biebera ili Michelle Obama sjede s voditeljem Jamesom Cordenom u automobilu koji se kreće i s njim čavrljaju i pjevaju duete - zabilježilo je tijekom 2016. više od 135 milijuna pregleda na Googleovoj video platformi.

Na drugom mjestu YouTubeova popisa nalazi se kultna pjesma "Pen-Pineapple-Apple-Pen" Piko Tara.

Prvih pet mjesta zaključuju video snimke "What’s inside a Rattlesnake’s rattle?", "Nike Football Presents: The Switch ft. Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Anthony Martial and More" i "Grace VanderWaal: 12-Year-Old Ukulele Player Gets Golden Buzzer - America’s Got Talent."

Deset najgledanijih video snimaka pregledano je na YouTubeu ukupno više od 550 milijuna puta.