VIDEO: Na poseban način čestitaju Vatrenima, popularni radio 12 sati pušta samo ovu pjesmu

Foto: Getty Images

Radio Gold FM danas je na poseban način odlučio proslaviti i čestitati našim nogometašima na uspjehu na Svjetskom prvenstvu.



Gold FM je sreću zbog njihovog uspjeha odlučio iskazati tako što jutros od šest sati pa sve do 18 sati puštaju samo jednu pjesmu, onu grupe Queen 'We are the champions'.

Ideja je nastala nakon pobjede nad Argentinom kada je cijela Hrvatska pa i ekipa Golda počela ozbiljnije sanjati svjetski naslov. Zamišljena je kao posveta našim nogometašima ako postanu zlatni, ali obzirom na sve – zaslužili su to i sa srebrom oko vrata!



Obzirom da je Gold FM radio koji ne svira klasične navijačke pjesme, odluka je pala na pjesmu Queena ili ukratko: Gold svira legendardni hit za nogometaše koji su postali legende! - piše u priopćenju ovog radija.