Veliki vodič kroz Nassfeld: Isprobajte lokalne specijalitete, zaplešite uz legendarnu Nenu i skijajte na 110 km besprijekornih staza

Foto: press

Već znate da ćete ove zime ići na skijanje, no jedine nedoumice koje imate, vezane su uz vaše odredište. Ako planirate ići na skijanje s obitelji, jedno od najboljih obiteljskih skijališta, koje će vam ponuditi puno zabave i sadržaja, ali i 110 kilometara staza uvijek pokrivenih snijegom, je austrijski Nassfeld.

Austrijska skijališta, posebice ona u Koruškoj, najbliža su Hrvatskoj, a mnogi se slažu da i nema potrebe ići negdje dalje, jer su ona vrhunska. Iako se u tom području nalazi njih desetak, na neki način sa svojom ski regijom Nassfeld Pressegger See, iskače Nassfeld, koji se nalazi na otprilike 260 kilometara od Zagreba. Sezona skijanja u omiljenom skijalištu poznatih Hrvata kao što su Severina, Joško Čagalj Jole i Tony Cetinski, ove godine počinje 6. prosinca.

Nassfeld po svim pokazateljima spada u Top 10 skijališta u Austriji, a ni u globalnim razmjerima ga se ne bi moglo svrstati u osrednju destinaciju. Sa sto sunčanih sati više od ostalih skijališta na tom području, sa sedam do osam metara snijega, vrhunskom gastro ponudom te 30 raznih žičara i vučnica, Nassfeld može svakom pravom zaljubljeniku u snijeg i Alpe ponuditi vrhunski doživljaj. Smještajni kapacitet ove ski regije je 3000 kreveta u hotelima i apartmanima na planini, te 4000 u selima u dolini. Nassfeldov najveći adut je sunce, a za razliku od većine ostalih austrijskih skijališta, koja se nalaze sa sjeverne strane Alpa. To znači manje prirodnog snijega, ali puno više lijepog vremena.

Jedna od većih investicija zadnjih godina u Nassfeldu bila je i izgradnja Millennium Expressa, najduže gondole u Alpama, kapaciteta 3600 ljudi na sat koja sa svojih 6001 metar dužine povezuje vrh planine sa selom Tröpolach u podnožju. Što se tiče gastro ponude, u Nassfeldu se u 25 skijaških koliba i restorana nude domaći rustikalni specijaliteti kao i klincima najdraži talijanski poput pizze i tjestenine. U Hrvatima omiljenom Nassfeldu možete ručati za oko 15 eura, dok ćete za čašu piva morati izdvojiti oko pet eura. Cijene specijaliteta na tom austrijskom skijalištu ne razlikuju se mnogo od onih koje u špici sezone treba platiti na Jadranu. Neizbježni specijaliteti koje morate probati u Nassfeldu svakako su Kärntner Kasnocken, Gaitaler Speck ili Kärntner Brettljause. Ne možete pogriješiti ni s klasičnim bečkim telećim odreskom, koji s prilogom stoji desetak eura.

Samo skijalište Nassfeld, kao i većina njih u Koruškoj, je prije svega orijentirana na obiteljski odmor, a što znači da ima puno sadržaja za djecu svih uzrasta, no tu su i ludi noćni provodi. Ove će godine 14. prosinca u Nassfeldu nastupati i legendarna njemačka pjevačica Nena, poznata po hitu 99 Luftballons, a za najmlađe se na Badnjak organizira i prigodno božićno skijanje kao i spektakularan vatromet za doček Nove godine. Hoteli u tom području su “kids friendly” kao i skijališta koja su prilagođena djeci svih uzrasta. Za one najmlađe tu je škola skijanja te tri dječje skijaške staze, a dijete možete ostaviti u sigurnim rukama u BOBO mini clubu. Djeca do deset godina imaju pravo na besplatan paket "Nassfeld Ski surprise" u sobi roditelja, a i skijaška karta je uključena u cijenu. Uz to, postojii "Kids paket nadzora" sa skijaškom opremom i tečajem skijanja . Ako na skijanje idete s tinejdžerom, Nassfeld nudi tematske specijalne skijaške staze poput zmije, filmske skijaške trkaće staze, a tu je i snježni park kao i posebna područja za zabavu. Sve skijaške staze u Nassfeldu u savršenom su stanju bez obzira ima li prirodnog snijega.

Sadržaj nastao u suradnji sa skijalištem Nassfeld.