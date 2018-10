Foto: Fotolia

Prodaja, prodaja, prodaja…. Riječ od koje se nekima diže kosa na glavi. Nekima stvara neviđeni stres. Mnogi zaziru od nje. A neki je jednostavno obožavaju i dobri su u prodaji, dapače odlični. Pa zašto je to tako? Zašto su pojedini prodavači bolji od drugih? U nekim slučajevima je iskustvo presudno a u nekima rad na sebi. Čim više iskustva imate u prodaji vjerojatno je da ćete vremenom postati i bolji. No Što je s novim, mladim prodavačima koji nemaju iskustva? Kako da oni postignu dobre rezultate. Odgovor leži u radu na sebi, točnije u neverbalnoj komunikaciji. Mladi i neiskusni prodavači se uglavnom oslanjaju na riječi koje izgovaraju tijekom prodaje. Međutim istraživanja su pokazala da to možda i nije najbolja taktika jer poznato je da većinu naše komunikacije čini neverbalna komunikacija. Minimalno 60% ali može ići i do nevjerojatnih 93%. prema istraživanju Alberta Mehrabijana naša komunikacija se sastoji od 55% riječi, 38% glasovne varijacije i 7% su same riječi. Stoga možda i nije toliko bitno što ćete kazati tijekom prodaje koliko je bitno kako ćete to kazati. Jer kao što vidimo većina poruke koju prenosimo nisu same riječi nego je neverbalna komunikacija. Kao početnik u prodaji, učenjem neverbalne komunikacije definitivno povećavate svoje šanse za prodaju. No u svome radnom iskustvu s prodavačima uočio sam dvije stvari koje drastično narušavaju njihov napredak u prodaji. Prvo, na internetu i raznoj štampi ima jako puno netočnoga o neverbalnoj komunikaciji a ljudi to pročitaju i zatim primjenjuju. To je kao da pojedini strani jezik naučite krivo i samouvjereno ga primjenjujete misleći kako ga savršeno upotrebljavate. Za pravilno korištenje neverbalne komunikacije trebaju se poštovati određena pravila a o kojima se uglavnom ne piše. Drugo, stavovi poput Ja znam sve, Ja sam najbolji…mogu drastično smanjiti vaš uspjeh u prodaji. Istraživanje Centar for body language pokazalo je da prodavači koji znaju pravilno interpretirati mikroekspresije lica ostvaruju 20% bolje rezultate od svojih kolega koji to ne znaju. Nažalost kroz naše školovanje ne uče nas o neverbalnoj komunikacija dapače zatomljuju je.

Stoga ako ste mlada osoba željna usavršavanja vještina u prodaji i ukoliko želite poraditi na sebi prijavite se na našu edukaciju Prodaja bez riječi.

Na edukaciji će te naučiti osnove neverbalne komunikacije. Sve što predajem bazirano je na znanstvenim istraživanjima koja potječu od akademskih institucija. Sadržaj je interaktivnog sadržaja popraćen slikama, videima i vježbama. Iako edukacija traje sedam sati jedna od najčešćih povratnih informacija da je ljudima bilo nevjerojatno zabavno te da nisu niti svjesni da je već toliko vremena prošlo. Cilj Edukacije je naučiti vas kako da svjesno koristite neverbalnu komunikaciju. Jer neverbalna komunikacija čini većinu naše komunikacije i ukoliko je ne znate čitati ili je čitate krivo, propuštate jako puno informacija koje vam šalje neka osoba ali isto tako propuštate jako puno informacija koje vi nesvjesno šaljete drugoj osobi a možda u tom trenutku nije poželjno da ih ta osoba vidi. Jer istraživanja su pokazala da dvoje ljudi u pola sata mogu izmijeniti oko 800 neverbalnih znakova, a priznati ćete to je jako puno. Stoga ne dopustite da vas ego, te zablude i površnost o neverbalnoj komunikaciji odvedu na krivi put. Prijavite se na edukaciju prodaja bez riječi i usavršite svoje prodajne vještine.

ORGANIZATOR : Poslovni dnevnik - Večernji list d.o.o.

PREDAVAČ: Željko Trivanović, Trener Neverbalne komunikacije (Science of People) Željko je certificirani trener neverbalne komunikacije tvrtke Science of People i certificirani Ekspert za mikroekspresije lica tvrtke PEG (Paul Ekman Group). Željko podučava ljude kako na svjestan način koristiti neverbalnu komunikaciju, te kako se govorom tijela mogu istaknuti za postizanje povjerenja i vjerodostojnosti. Putovanje kroz edukacije na području neverbalne komunikacije i mikroekspresije lica traje od trenutka kad se na osobnom primjeru uvjerio koliko je snažna neverbalna komunikacija. Znajući sada, tada je samo malo zagrebao po površini a rezultati su bili fantastični. Pristup učenju neverbalne komunikacije, kroz treninge i edukacije temelji na znanosti, praktičnim rješenjima dobivenih iz istraživanja ljudskog ponašanja priznatih akademskih institucija (u radu se koristi bazom s preko 2.500 provedenih istraživanja) a sve to prenosi na zanimljiv i zabavan način.

