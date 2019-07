Unosan posao s rabljenim strojevima

Foto: Getty Images

Sigurno ćete tako dospjeti na njemačku platformu koja je na putu da postane vodeća u svijetu, piše DW.

Thorsten Muschler je poduzetnik za kojeg će se reći kako je imao pravi osjećaj za dobar posao u pravom trenutku. Kad je 1999. kao student za džeparac radio za jednu tvrtku koja proizvodi strojeve, zadaća mu je bila i na internetu gledati kakvih rabljenih strojeva ima na tržištu. U toj potrazi je brzo izgubio živce jer je shvatio kako je ta zadaća tada bila „užasno komplicirana".

Uvjeren da se s „mogućnostima koje nudi internet na tržištu može djelovati bitno učinkovitije", osnovao je svoju internetsku platformu maschinensucher.de. Na početku je sve radio sam, ali od kako se za ovaj portal pročulo i među onima koji prodaju i koji traže rabljeni stroj, Muschlerova platforma je na najboljem putu da postane vodeća na tom području u čitavom svijetu. Prošle godine se tamo nudilo strojeva svih mogućih vrsta i namjene u vrijednosti od preko deset milijardi eura.

46-godišnji poduzetnik iz Rurske oblasti sebe smatra posrednikom koji na svojoj platformi povezuje one koji žele prodati i one koji žele kupiti rabljeni stroj. I to s uspjehom: na platformi se trenutno nudi preko 150 tisuća strojeva, a ponuda seže od jednostavnog stroja za obradu drva za dvjestotinjak eura, preko golemih glodalica za desetak tisuća eura pa do čitavog pogona za proizvodnju betona.

Zapravo je studirao komunikologiju, filozofiju i psihologiju, ali kako kaže, „brzo je shvatio povoljan trenutak i mogućnosti koje nudi internet". Sve do 2008. je bio sam u tvrtki, niti jedan investitor nije htio uložiti niti centa u njegov projekt. Danas njegov portal ne samo da ima gotovo dva milijuna posjetitelja mjesečno, nego je i uspio završiti studij, kako kaže „zato, jer kad nešto započnete, onda to trebate i završiti".

Trenutno još jedva polovica korisnika dolaze iz njemačkog govornog područja Njemačke, Austrije ili Švicarske. Sve više je korisnika s istoka Europe, iz zemalja poput Poljske, Češke, Slovačke ili Rusije. Ali uporno raste i broj korisnika iz Francuske, Italije ili Španjolske. „Rabljeni strojevi se uvijek dobro prodaju", sažima Muschler svoje iskustvo. Jer ako gospodarstvu ide slabo, onda se traže rabljeni, jeftiniji strojevi. Ali i ako gospodarstvu ide dobro, proizvođači ne stignu napraviti toliko novih strojeva pa se hitno traže i rabljeni.

Stranica već na šezdesetak jezika

Europa je tek prvi korak i već se otisnuo i na druge kontinente. Jer, kako je ovaj poduzetnik uvjeren, „ta međunarodna trgovina će se i dalje širiti. Rabljeni strojevi imaju izuzetno povoljan odnos cijene i učinkovitosti i zato su posebno zanimljivi za poduzetnike iz zemalja u razvoju." Zapravo i proizvođači novih strojeva shvaćaju korist od ovakve trgovine: jer ako njihov kupac zna da će moći dobro prodati i rabljeni stroj, lakše će se odlučiti i za kupnju novog.

A kupci će se naći bilo gdje u svijetu: trenutno je ovaj portal dostupan na 66 jezika „kako bi kupci dobili ponudu i na svom jeziku", objašnjava Muschler. Tako se može birati jezik od kineskog pa do hebrejskog ili hindua, makar posjet stranici na hrvatskom ( Maschinensucher na hrvatskom ) otkriva da po svemu sudeći koriste neki program za automatsko prevođenje i neki izraz može i nasmijati. No isto tako je točno da kupcima viljuškara ili pogona za proizvodnju piva poznavanje stranih jezika nije uvijek jača strana, tako da je tu i aplikacija za mobitele dostupna kupcima u više od 150 zemalja.

Tek 2008. je Thorsten Muschler zaposlio prvog suradnika, svog bivšeg kolegu s fakulteta, ali sad je već četrdesetak djelatnika tog portala. I dalje traži IT-stručnjake, ali traži i ljude sa znanjem stranih jezika, osobito istoka Europe gdje je veliko zanimanje za takve strojeve. Kada je riječ o prihodu, zbog tako velikog broja posjetitelja portalu je sve važnija stavka i oglasi koji se postavljaju na stranicu, ali još od početka je glavni izvor prihoda naplata za objavljeni oglas. Naravno, tu se nude i paketi različitog trajanja, ali ako netko želi prodati pet strojeva i to želi oglašavati tri mjeseca, po oglasu će ga to koštati manje od 8 eura. No i Muschler i dalje eksperimentira s mogućnostima takve prodaje: tu su i dražbe ako se nekom prodavaču žuri ili ako je uvjeren da će tako dobiti više.

Zapravo, tu bi možda mogao biti zainteresiran i neki tehnički muzej, ali će možda i on negdje na svijetu naći mjesto gdje će dalje raditi ono zašto je stvoren. Konačno, u to doba su se i radili strojevi da traju duže nego piramide...

U svakom slučaju želi proširiti djelovanje i upušta se i u investicije: od početka godine je preuzeo portal Truckscout24.de gdje se prodaju teretna i druga industrijska vozila svake vrste. Jer izvorni posao se prije svega odnosio na, kako ih on naziva; „strojeve bez kotača" i ovo je uvelike oživjelo njegovo poslovanje. Jer kod kamiona, autobusa ili bagera sve ide mnogo brže: „Tu stave bager na labudicu i sutra je u Poljskoj i odmah je na gradilištu gdje počinje raditi."

Ili drugdje, gdje nekome treba neki industrijski stroj. Ali za novi za sad nema novca...