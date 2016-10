UniCredit u Hrvatsku dovodi UEFA Champions League trofej i Ryana Giggsa

Foto: Press

Najprestižniji europski klupski trofej – UEFA Champions League trofej, za dva tjedna doputovat će u Hrvatsku u sklopu UEFA Champions League Trophy Toura. Nakon što ga je prvi put predstavio hrvatskim obožavateljima 2009., a zatim i 2014. godine, UniCredit trofej ponovo donosi trofej u Hrvatsku, ovaj put u Osijek i Zagreb kamo će ga dopratiti bivša zvijezda britanskog i europskog nogometa – Ryan Giggs, legenda Manchester Uniteda.

Trofej UEFA Champions League svoju je turneju započeo u Rumunjskoj, nakon čega je gostovao u Srbiji, svoj put nastavlja kroz Bosnu i Hercegovinu, a u Osijek stiže 18. listopada gdje će biti izložen dva dana. Prvi dan, u utorak 18. listopada, Osječani će trofej moći pogledati na Trgu pape Ivana Pavla II., a dan poslije, 19. listopada, bit će izložen u hotelu Osijek.

Poslije Osijeka turneja se nastavlja u Zagrebu 21. i 22. listopada kad će se obožavatelji nogometa i UEFA Champions League imati priliku fotografirati s trofejom, ali i upoznati nogometnog velikana Ryana Giggsa. U petak 21. listopada, trofej ćete moći pogledati u supermarketu na adresi Radnička 49, a u subotu 22. listopada na Trgu bana Josipa Jelačića gdje će biti parkiran i posebno uređen kamion UEFA Champions League Trophy Toura.

Trofej će biti izložen na otvorenom balkonu kamiona kako bi ga prolaznici mogli što bolje vidjeti i fotografirati se s njim. Osim fotografiranja s trofejom i ambasadorom UEFA Champions League Trophy Toura, Ryanom Giggsom, nogometni fanovi u kamionu će moći igrati interaktivne igre i razgledati uzbudljivu izložbu suvenira koje su potpisale neke od najvećih legendi koje su tijekom povijesti igrale u UEFA Champions League.

UEFA Champions League Trophy Tour započeo je 13. rujna i trajat će do 30. listopada, do kad će trofej obići šesnaest gradova u pet zemalja. Od 2009. do 2015. godine UEFA Champions League Trophy Tour posjetilo je više od 600.000 ljudi u šesnaest zemalja, a turneja je za Grupu UniCredit postala važan godišnji događaj.

