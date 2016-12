Umro je George Michael

Foto: Reuters

Britanski pjevač George Michael umro je u svojem domu u Oxforshireu u 53. godini, objavili su u nedjelju britanski mediji.

Pop superstar koji je u karijeri prodao 100 milijuna nosača zvuka umro je mirno, a u njegovoj smrti nema sumnjivih okolnosti, potvrđeno je iz policijskih izvora.

"S velikom tugom potvrđujemo da je naš voljeni sin, brat i prijatelj George preminuo mirno u svojem domu tijekom božićnog razdoblja. Njegova obitelj moli za poštivanje privatnosti u ovim emocionalno teškim trenucima", objavio je pjevačev publicist.

George Michael, pravim imenom Georgios Kyriakos Panayiotou, rođen je u Londonu, a na glazbenu scenu probio se kao član dua Wham! (s Andrewom Ridgeleyom), čiji su singlovi i prvi album poharali top liste 1983. godine. S drugim albumom osvojili su i SAD, pri čemu je hit "Wake Me Up Before You Go-GO" bio prvi na ljestvicama Britanije i SAD-a, a "Careless Whisper" u čak 25 zemalja.

U solo karijeru krenuo je 1987. izdavši album "Faith", koji se u svijetu prodao u 20 milijuna kopija. Ukupno je zabilježio sedam pjesama na broju jedan na britanskoj top-listi i osam na broju jedan Billboardove liste u SAD-u.

U tridesetogodišnjoj karijeri osvojio je brojne glazbene nagrade - tri Brit Awardsa, četiri MTV Video Music Awardsa, tri American Musical Awards i dva Grammya.

Michaelova smrt još je jedna u nizu smrti zvijezda koje su se dogodile u, za ljubitelje glazbe, nesretnoj 2016. godini. Ove godine napustili su nas i David Bowie, Leonard Cohen, Prince, Glen Frey, sir George Martin, Keith Emerson i Greg Lake.