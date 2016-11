Ultra spektakl: Zagreb priprema i jedan od najvećih europskih novogodišnjih dočeka

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Sprema se spektakl s jednim od najboljih DJ-a današnjice, a u glavnom gradu uskoro neće biti slobodnih kreveta.

"Počinjemo s jednim od najvećih dočeka Nove godine u Europi sigurni smo u to. Armin van Buren, Sander van Dorn... nastavljamo još 6 dana. Sveukupno 7 dana u Areni Zagreb", kaže Luka Jureško, glasnogovornik Croatia winter music festivala za RTL.

Croatia winter music festival planira okupiti oko 100 tisuća ljudi.

"Mi se stavljamo bok uz s Londonom, Berlinom, New Yorkom, Los Angelesom", dodaje.

Smještajni kapaciteti već se popunjavaju. U Zagrebu je 5.000 kreveta koje izdaju obiteljski iznajmljivači, po najavama to bi moglo biti malo.

Za lanjski advent ostvareno je 120 tisuća noćenja, a ove se očekuje rast od 5 do 10 posto.

Za kraj adventa u Zagrebu sprema se i Snježna kraljica.

"Nova tehnologija je došla na Sljeme. To su tvornice koje proizvode snijeg u sebi i bacaju ga van sebe. Znači one na plus dvadeset rade snijeg", kaže Igor Žiljak, voditelj skijaških staza na Sljemenu.

Za dva tjedna u Zagrebu će i hrvatski tenisači pokušati osvojiti Davis Cup. Samo finale već je osiguralo da zimska turistička sezona u metropoli počne puno prije nego inače.