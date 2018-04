Ugrabi priliku za 50% popusta

Foto: Fotolia

Poslovni dnevnik

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA:

24.4.2018. Telefonska komunikacija - Teški i nezadovoljni sugovornici

​Na edukaciji ćemo naučiti:

postaviti cilj telefonskog razgovora

telefon(iranje) kao prodajni alat

kako komunicirati sa „teškim“ sugovornicima

Verbalne i neverbalne poruke - stresori

Kako dobiti preciznu informaciju?

Što žele nezadovoljni klijenti

Pregovaranje sa klijentom putem telefona

Kreiranje rješenja po mjeri klijenta, ali i po mjeri poduzeća

Uloga aktivnog slušanja

Rješavanje problema i zaključivanje komunikacije

Zadovoljstvo uslugom

Up sell i/ili Cross sell – za i protiv

​25.4.2018. Tko je vaš klijent i što očekuje​

​​Na edukaciji ćemo naučiti:

Tko je vaš klijent i što očekuje

Kako prepoznati potrebe i očekivanja klijenata

Tajne profesionalne prodaje

Što prodajemo (kako postići up selling)

Koje tehnike i pristupe koristiti

Praktična radionica

26.4.2018. Upravljanje prigovorima i pritužbama kupaca

​​​Na edukaciji ćemo naučiti:

​• kako profesionalno upravljati prigovorima i zašto je to bitno

• pripremite se (niža kvaliteta proizvoda, spora isporuka, pogrešne informacije)

• naučite kako spriječiti nastajanje pritužbi (fokus na rješenje, kontrola emocija, razumijevanje)

• alati koji će brzo i učinkovito rješavanje prigovora (komunikacija, druga perspektiva)

• kako ostvariti jasnu verbalnu komunikaciju (geste, ton, ključne riječi…)

• 7 koraka do rješenja prigovora (slušajte,pitajte, neutralizirajte, provjera…)

• 3 vrste pitanja i kako pomoću njih upravljati komunikacijom

• 3 pozicije perspective (agresija, žrtvovanje, nezainteresiranost)

• kako se nositi sa stresnim situacijama, što napraviti kad dođe do konflikta,

• najpraktičnija rješenja, primjeri i vježbe komunikacije i postavljanja pitanja

27.4.2018. Učinkovito delegiranje i rukovođenje timom

​​​Na edukaciji ćemo naučiti:

kako učinovito rukovoditi zaposlenicima

koje stilove vođenja razlikujemo

što je potrebno za uspješan razvoj zaposlenika

delegiranje kao alat razvoja članova tima

što (ne) treba delegirati, kako i kada?

proces delegiranja, prepreke i tipične greške

upravljanje zaposlenicima pomoću ciljeva

delegiranje i efikasno upravljanje vremenom

delegiranje i povratna informacija zaposlenicima o učinku

