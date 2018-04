U restoranu joj naplatili - parmezan

Žena po imenu Rosie French ostala je u šoku kada je vidjela što su joj naplatili u talijanskom restoranu Ombra u Londonu gdje je bila na večeri.

Rosie je inače kuharica i gastro kritičarka pa ju je još više začudilo što joj je osoblje restorana naplatilo parmezan koji ju je dočekao na stolu za kojim je sjedila.

– Da smo znali da se naplaćuje rekli bismo da ga odnesu sa stola – poručila je na Twitteru Rosie, no glavni kuhar restorana nije joj ostao dužan.

Šef Mitshel Ibrahim kaže kako nije riječ o običnom parmezanu, već 36 mjeseci starom skupocjenom siru Vacche Rosse te da je u jelovniku posebno naglašeno da se on naplaćuje.

Any thoughts on this “parmisan supplement” @jayrayner1? Wasn’t mentioned to us during the awkward, painfully slow, grating at the table. Would have let her carry on had we known! pic.twitter.com/jjfie11oAR