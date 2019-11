U prošlost odlazi legendarni klub - mjesto gdje su mnogima završavali (ili počinjali) najbolji izlasci

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Jedan od članova upravnog odbora Sidra Ivan Stojanović rekao je za Večernji list: "Odlučili su da je to ruglo grada i da treba srušiti. Došli su u osam ujutro bez najave, bez papira, bez prava na žalbu. Imali smo jedan sat za iseliti. Nismo to očekivali i mislili smo da će se to dogoditi možda na proljeće, a ne sad iz čista mira. Trebali smo imati oproštajnu feštu, a sad se nismo stigli ni propisno oprostiti."



Ispod objave u kratkom roku skupilo se mnogo komentara, svi odreda ljuti i tužni jer se zatvara njihovo omiljeno mjesto za izlazak i druženje.

"Ode dio naše ludosti i mladosti", "Neee! Tu smo najbolja studentska jutra proveli...kakva šteta za buduće generacije..", "Vrijeme je da se krene" se više nikad neće slušati isto :(", samo su neki od komentara, a u posljednjem se spominje pjesma Majki koja je uvijek svirala kada bi zatvarali Sidro.