U fokusu su Španjolci, a Festival otvara jedan od njihovih najznačajnijih suvremenih autora

Festivalski programi održavat će se od 8. do 14. rujna u Zagrebu, većinom u zgradi Hrvatskoga glazbenog zavoda, te od 9. do 12. rujna u Splitu u Gradskoj knjižnici Marka Marulića.

Festival svjetske književnosti u 2019. godini u fokusu ima književnost španjolskog jezika, a u sklopu toga programa gostovat će nam čitav niz autora. Festival će u nedjelju 8. rujna u 19 sati otvoriti jedan od najznačajnijih suvremenih španjolskih autora FERNANDO ARAMBURU, a s njim ćemo razgovarati o njegovu romanu Patria, romanu o Baskiji koji je osvojio niz važnih španjolskih i europskih književnih nagrada, preveden je ili se prevodi na više od 30 svjetskih jezika, a samo u Španjolskoj prodan je u više od milijun primjeraka. Od autora španjolskoga govornog područja uz Fernanda Aramburua gostuje jedan od najvažnijih svjetskih gestaltera, miljenik hrvatske publike Argentinac JORGE BUCAY, zatim i jedna od najvećih mladih zvijezda svjetske književne scene SAMANTA SCHWEBLIN, spisateljica CRISTINA LÓPEZ BARRIO, hrvatskim čitateljima itekako poznata LAURA RESTREPO i nova pjesnička zvijezda ELENA MEDEL, a u suradnji s hrvatskim centrom PEN-a dovodimo i direktora međunarodnog PEN centra, katalonskog pjesnika i aktivista CARLESA TORNERA i pjesnika GEORGEA MARIJA ANGELA QUINTERA.

Festival svjetske književnosti ove je godine ponovno u suradnji s najdugovječnijim slovenskim književnim Festivalom Vilenica i irskim Međunarodnim književnim festivalom Cúirt iz Galwaya, uspješno aplicirao i dobio potporu u okviru dvogodišnjeg projekta suradnje koji podupire EACEA pod nazivom Read Me I am Yours, te će se dio programa odvijati u okviru tog projekta. Sa zagrebačkim MSU-om na rezidenciju za mlade pisce u programu Read Me I am Yours dolaze ukrajinski pisac MYROSLAV LAIUK te španjolska spisateljica ELENA MEDEL.

Festival se, naravno, ne zadržava samo na autorima španjolskoga govornog područja, već ukupno dovodimo više od sto inozemnih i domaćih pisaca, književnih kritičara, znanstvenika, likovnih umjetnika i glazbenika. Autori dolaze s tri kontinenta i iz 19 zemalja.

Među njima su prvi dobitnik nagrade ManBooker iz Sjedinjenih Američkih Država, subverzivan, politički nekorektan satiričar PAUL BEATTY, dobitnik najvažnije talijanske književne nagrade Strega NICOLA LAGIOIA, najvažnija suvremena francuska spisateljica mlađe generacije, dobitnica nagrade Goncourt i zvijezda suvremene europske književnosti LEÏLA SLIMANI, jedan od najprevođenijih suvremenih turskih pisaca BURHAN SÖNMEZ, autor koji se usudio nastaviti djelo Stiega Larssona DAVID LAGERCRANTZ, ruska književnica LJUDMILA ULICKA, nagrađivana irska autorica EIMEAR McBRIDE, autor kultnoga romana KomoSRĐAN VALJAREVIĆ, zvijezda austrijske književnosti ROBERT MENASSE, mlada zvijezda regionalne književnosti LANA BASTAŠIĆ, slovenska autorica MOJCA KUMERDEJ, francuska spisateljica MAYLIS DE KERANGAL i jedan od najvažnijih suvremenih portugalskih pisaca GONÇALO MANUEL TAVARES. Od hrvatskih autora sudjeluju JULIJANA ADAMOVIĆ, JURICA PAVIČIĆ, OLJA SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ, MARINA VUJČIĆ, NEBOJŠA LUJANOVIĆ, LUIZA BOUHARAOUA, DINKO KREHO, MARIJA DEJANOVIĆ i mnogi drugi.

Sve programe vodit će istaknuti hrvatski pisci, kritičari, urednici, publicisti i novinari, a sva će događanja biti simultano prevođena. Ulaz na većinu događaja bit će besplatan, dok će se večernji programi u velikoj dvorani Hrvatskoga glazbenog zavoda naplaćivati, a svaka ulaznica bit će vaučer za popust u Festivalskoj knjižari. Ulaznice se mogu kupiti preko sustava Entrio ili na festivalskoj blagajni.