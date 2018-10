Foto: Press

U Areni Zagreb jučer se na Totalnom JoomBoosu zabavljalo 9.000 fanova: Najveći YouTube spektakl nadmašio očekivanja

JoomBoos, najjači medijski brend za generaciju Z i milenijalce koji doseže više od 1,5 milijuna jedinstvenih gledatelja na YouTubeu, treći rođendan i 500 000 pretplatnika proslavio je događajem koji je odjeknuo u cijeloj regiji.

Totalni JoomBoos jedini je youtuberski događaj u regiji koji je uspio okupiti i stare i mlade na jednom mjestu i oduševiti ih cjelodnevnim, raznovrsnim zabavnim programom, tortom, plesom, pjesmom, poklonima i neviđenom atmosferom.

Djevojčica Zara (11) došla je samo s tatom, koji isto obožava YouTube. Poručila je da joj je ovo najbolji dan u životu, a onda se ubacio i njezin tata.

- Došli smo ovdje iz Velike Gorice da se provedemo i da uživamo. Moja kćerka obožava youtubere, ali uz nju sam ih i ja počeo pratiti. Najdraži youtuber mi je LayZ i, evo, sad sam ovdje s njom da doživimo ovaj spektakl - poručio je njezin tata Tomislav.

Sinoć u 20 sati ovaj je spektakl u Areni Zagreb svečano zatvoren rezanjem rođendanske torte, dok su deseci tisuća ljudi u sav glas pjevali sretan rođendan JoomBoosu.

Iako umorni nakon cjelodnevnom nastupanja, 50-ak najboljih regionalnih i domaćih youtubera, zajedno s KSI-jem, još su se jednom popeli na pozornicu i otpjevali "Sretan rođendan", ali i novi JoomBoosov hit "Pola milijuna".

Prije svečanog zatvaranja, na Totalnom JoomBoosu izmjenjivale su se vrhunske točke, a atmosfera koju je tisuće fanova, zajedno s YouTube zvijezdama, stvorilo u Areni bila je pozitivna i prekrasna.

Kad se oko 19 sati na pozornici pojavio slavni KSI, publika je bila u transu. Dozivali su ga prije toga u sav glas, a KSI je zatim na pozornici, s voditeljima Petrom Dimić i Ivanom Vukušićem, imao zanimljiv i zabavan talk show.





- Sviđa mi se Hrvatska. Svi su prema meni veoma dragi. Ipak, moram priznati da su u Hrvatskoj moji obožavatelji preludi. To je zaista istina. Pa pogledajte kako viču i skaču čim su me vidjeli. Vole me, a volim i ja njih - poručio je megapopularni Britanac.

Svoje su hitove u Areni izveli i mladi pjevači Domenica, Lana Jurčević i Pravila igre, ali oduševljenje koje je nastalo kad su se oko 18 sati na pozornici pojavili popularni reper Stoka i LayZ nemjerljivo je. Njih su dvojica otpjevali svoj navijački hit "Moja Croatia", a publika je svaku riječ s njima pjevala u isti glas. Nakon nastupa dobili su ovacije i vrisak kakav se rijetko čuje.

Osim domaćih, i regionalni youtuberi imali su svoj show na pozornici. Baka Prase je zajedno sa svojim kolegama youtuberima izveo svoje najveće hitove, a fanovi koji su stajali u prvim redovima nakon nastupa su se fotografirali sa svojim idolom.

Autograme su u prvim redovima i po cijeloj publici dijelili i JoomBoosovi youtuberi, a veliko je oduševljenje izazvao LayZ kad je otpjevao svoj hit "Tko se boji vuka još". Publika je vrištala tijekom cijelog nastupa i pjevala u glas zajedno s njim.

Iako je prije nastupa imao ogromnu tremu, youtuber Dennis Domian pokazao je svoj izvanredan talent i izveo nekoliko izvrsnih covera popularnih pjesama. Kako bi mu pokazali da je izvanredan, svi ih publike vikali su kao jedan nakon što je Dennis otpjevao, a snažan pljesak je trajao nekoliko trenutaka.

JoomBoosov youtuber Filip Dejanović TheSikrt na Totalnom je promovirao svoju novu knjigu "Gola istina: Bez cenzure", a neumornim je fanovima u JoomBoos kutku više od dva sata potpisivao njihove primjerke. Djeca su bila oduševljena.

Bilo je tu još mnogo zabavnih i zanimljivih nastupa, od magičnog showa Magic Leona do obaranja rekorda u flossu i nastupa regionalnih zvijezda Ruže Rupić, Alekse Perovića i ostalih, a koga smo god iz publike pitali kako im je, odgovor je uvijek bio "Genijalno".

Obožavatelji su se ispred Arene počeli okupljati već prije 11 sati te su stvorili ogromne redove ispred dvorane, ali se isplatilo! Ovakav spektakl u regiji nikad nije viđen, a fanovi se i danas javljaju s dojmovima.

- Moram vam priznati da mi je jučer u Areni bilo najljepše ikad. Ovo je ostvarenje svih mojih snova i bilo mi je najljepše u životu. Kad bi barem ovakvih događaja u Hrvatskoj bilo više, hvala JoomBoos - poruke su to koje stižu u inboks JoomBoosovog tima od sinoć. Ujedno, ovo govori da su fanovi zadovoljni i daju vjetar u leđa da se opet ostvari ovakav spektakl.

Posebnu zahvalu organizacijski tim upućuje svim partnerima i medijima koji su podržali Totalni JoomBoos i bili dio najvećeg YouTube spektakla: A1 kao generalni sponzor te partneri: Grad Zagreb, Turistička zajednica grada Zagreba, Sky Cola, Zvijezda, Jamnica, Zagrebačka banka, Nescaffe 3u1, Kraš, PlayStation, Bilić Erić security, ZAMP i Oryx Rent a Car.