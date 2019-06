Tri mita o punjenju mobitela u koje ne treba vjerovati

Foto: Getty Images

Punjenje mobitela jedna je od onih obaveza koju radimo svakodnevno, a to je u većini slučajeva posljedica kratkog trajanja baterije. Naravno, postoje brojna vjerovanja i uvjerenja kako najbolje i najefikasnije očuvati i puniti bateriju, no nisu baš sva od njih točna.

1: Ne smijete puniti mobitel preko noći

Zahvaljujući modernim litij-ionskim baterijama, možete puniti mobitel preko noći. Takve se baterije prestaju puniti kad je baterija potpuno puna, stoga se ne morate bojati da će se vaš uređaj zapaliti ili pokvariti.

Jedina stvar o kojoj biste mogli povesti računa je pregrijavanje telefona. Budući da to može naštetiti mobitelu, možda nije najbolja ideja baš svaku večer puniti telefon preko noći.

2: Mobitel treba isprazniti do kraja

Govoreći o litij-ionskim baterijama, valja istaknuti kako se one imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Jedan ciklus punjenja je kada uređaj punite od nula do 100 posto. Ako punite bateriju od 90 do 100 posto, koristite samo 1/10 ciklusa. Kako ne biste gubili jedan puni ciklus, bolje napunite uređaj nekoliko puta dnevno ako ste u mogućnosti. Prema mišljenju stručnjaka, baterija će raditi duže vrijeme ako bateriju održavati između 40 i 80 posto.

3: Laptop neće raditi ispravno ako je stalno spojen na punjač

Isto pravilo koje vrijedi za mobitel vrijedi i za laptop. Moderna baterija blokira punjenje kada dosegne maksimum, ali stručnjaci preporučuju da laptop u potpunosti praznite samo jednom mjesečno. Pregrijavanje uređaja ili rad u lošim uvjetima češće je uzrok oštećenja pa kvar nastaje kao posljedica pogreške korisnika, a ne držanja laptopa na punjaču.