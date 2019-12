Top 15 ideja za savršen poklon

Foto: Promo

Zašto ove godine ne biste darovali poklon koji se neće zaboraviti?

Sjetite se što ste zadnji put dobili na poklon. Možda vam je prijatelj poklonio knjigu za koju je mislio da vam se sviđa ili vas je možda na stolu čekala dobra kava i ukusna torta!? Ovakve lijepe geste darivanja uvelike pomažu u jačanju odnosa. No, što ako dobijete na poklon nešto što vam se uopće ne sviđa? Sigurno ste dobili poklone koji vas ne vesele, možda proizvod nekog brenda koji vam se ne sviđa ili čarape na poklon po deseti put. Takvi pokloni vas ne bi razveselili pa je odabir baš onog pravog poklona još važniji. SelectBox poklon paketi daju izbor, slobodu, raznolikost, a k tome su i vrlo inovativni. U životu uvijek težimo avanturama, uživanju u trenutcima i novim iskustvima. Što još SelectBox može pružiti, pročitajte u nastavku.

Samo je doživljaj ono čega se sjećamo!



U životu nam materijalne stvari ne ostanu zauvijek u sjećanju. Ona sjećanja koja pamtimo sastoje se od trenutaka i doživljaja, a ako poklon može pružiti istinski doživljaj, zaista ste dobili onaj najbolji. Zapamtite da poklon govori mnogo i o vama. Ako pri izboru poklona pokušate izabrati nešto jedinstveno, to pokazuje da vam je zaista stalo do osobe. Ako darujete nešto samo kako ne biste došli praznih ruku, to je znak ravnodušnosti, a osoba koju darujete može pomisliti da vas nije briga. Baš zbog toga je važno znati izabrati pravi poklon. Sa SelectBox poklon paketima vaše najdraže ćete definitivno oduševiti jer će svatko pronaći nešto za sebe. Poklonite im slobodu izbora!

Poklonite rajsko opuštanje u najboljem wellnessu

Razveselite svoje najmilije sjajnim doživljajima s poklonima koji

e im zauvijek ostati u sjećanju. Zapamtite, najljepša su iskustva ona za koja ne možemo pronaći prave riječi. Poklon paketi u kategoriji Ljepota uključuju više od 100 različitih mogućnosti za rajsko opuštanje, uključujući antistres masaže, masaže vrućim kamenjem, čokoladne tretmane, termalne rituale, oblikovanje tijela kavitacijom, lifting, večernji make-up ili romantični jacuzzi s voćem i čašom pjenušca. Još uvijek sumnjate da vaši najdraži možda neće pronaći savršen tretman za sebe? Poklonite im SelectBox poklon paket te im pružite opuštanje koje nema cijenu!

Probudite uzbuđenje s najboljim adrenalinskim doživljajima

Vašim najdražima koji uživaju u adrenalinskim sportovima i vole osjetiti krv u žilama najljepši je poklon onaj koji predstavlja nove i nadasve nesvakidašnje sportske doživljaje. U poklon paketima u kategoriji Sport mogu pronaći više od 90 mogućnosti za ekstremno uživanje po vlastitom izboru. Paketi uključuju aktivnosti u prirodi, kao što su zipline, bungee jumping, skok s padobranom, vožnja Ferrarijem, vožnja psećom zapregom i mnoge druge zimske i ljetne sportske avanture na otvorenom i u dvoranama. Pružite im korak u nepoznato sa SelectBox poklon paketima i poklonite im doživljaje o kojima će još dugo pričati.

Zadovoljite njihovu gurmansku inspiraciju

Gurmanska umjetnička djela istaknutih kulinarskih majstora zadovoljit će i najzahtjevnija nepca te stvoriti nezaboravno gurmansko iskustvo. Poklon paketi iz kategorije Gourmet uključuju više od 120 kulinarskih opcija koje će zadovoljiti svačiji ukus. Paketi uključuju ručak ili večeru za dvoje u više sljedova s kapljicom dobrog vina. Topli ambijent izabranih restorana razveselit će vaše najmilije raznim mesnim, ribljim, vegetarijanskim i veganskim jelima i pružiti im kulinarsku ekstazu. Poklonite im gurmanske doživljaje sa SelectBox poklon paketima.

Poklonite istraživanje najljepših turističkih mjesta

Vašim najdražima možete pokloniti čudesne doživljaje kroz istraživanja novih mjesta, odmor i opuštanje. SelectBox poklon paketi u kategoriji Turizam nude više od 120 mogućnosti za smještaj u romantičnom okruženju. Poklon paketi uključuju smještaj za dvije osobe te jedno ili dva noćenja s doručkom u odabranim hotelima ili apartmanima. Izvrsna su prilika za čaroban odmor, rajski bijeg ili vikend za dvoje s brojnim aktivnostima u prirodi i okolnim mjestima. Tako možete istražiti sunčane Alpe, zelenu Istru, središnju Hrvatsku te osjetiti dinamičan puls gradske vreve. Možete i posjetiti neka od najljepših mjesta u regiji okruženi čudesnom i bajkovitom prirodom. Poklonite nezaboravan odmor sa SelectBox poklon paketima.

Možemo zaključiti, ako želite svojim prijateljima i članovima obitelji pokloniti nešto vrijedno spomena, poklonite im doživljaje i priliku za stvaranje najljepših trenutaka. Izaberite SelectBox poklon pakete kao dar te svoje voljene koje darujete učinite znatiželjnima u istraživanju. Poklonite im nešto novo i originalno, poklonite im neki od čudesnih doživljaja iz bogate ponude SelectBox poklon paketa.

SelectBox je naziv za poklon pakete koji omogućuju originalne doživljaje i nezaboravna iskustva. Cijeli program obuhvaća više od 2200 različitih doživljaja, dostupnih kroz 15 različitih paketa. Za lakši odabir vašeg poklona i cjelokupnu ponudu SelectBox, slobodno pogledajte www.selectbox.hr.