Sve se probudilo u Kedži: Ovo mu je prvi zadarski koncert i očekuje ga s nestrpljenjem

Uspjeh je okusio već sa 16 godina, kao jedan od najperspektivnijih mladih glazbenika u Hrvatskoj, a u sličnoj situaciji je i sada – samo s naramkom velikih hitova iza sebe i činjenicom da je na nekoliko velikih televizijskih show programa, od domaćeg „Tvoje lice zvuči poznato“ do ruskog „New Wawe“ u olimpijskom Sočiju, osvojio kako publiku tako i stručne žirije.

Kedžo je čovjek sudbinski vezan za uspjeh, iako njegov put prema slavi nije išao u jednom smjeru. Veliki hit „Sve u meni se budi“ kojega je izveo sa Zsa Zsa donio mu je više od dva i pol milijuna gledanja na YouTube kanalu, rijeke hvalospjeva fanova, nagradu za hit godine i konačnu potvrdu kako je uspio. „Sve što se s ovom pjesmom događa, meni je izvan svake pameti“, govorio je Kedžo uživajući u zasluženoj slavi.

U petak će u 20 sati nastupiti u Zadru na Trgu Petra Zoranića, i to prvi put u gradu kojega dobro poznaje. Kako je dio obitelji nastanjen u Donatovom gradu, privatno je često u Zadru, a sada će obiteljski susret spojiti sa glazbom i zadovoljstvom nastupanja na otvorenoj pozornici.

„Bio sam na ljeto u zadarskoj Supernovoj, ali nikad nisam imao pravi koncert u gradu. Jako se veselim nastupu i jedva čekam doći u Zadar“, kaže nam Kedžo dok odrađuje zadnje pripreme i probe pred koncert. Bit će tu svega; božićnih pjesama uključujući „All I want for Christmas is you“ od Mariah Carey do famozne „365“ s kojom je sve počelo.

„Repertoar je za ovu priliku blagdanski i prigodan, nešto bržih i sporijih stvari te moje pjesme koje publika voli“, obećava dobru zabavu mladi pjevač i omiljeni televizijski izvođač i performer. Upravo mu je show „Tvoje lice zvuči poznato“ promijenio i usmjerio karijeru, a sam kaže kako je to bila potpuno nova dimenzija.

„To je bio ključan trenutak. Sve se promijenilo i donijelo puno pozitivnog u moj život i karijeru. Sada već pripremam novi singl s kojim ću ući u novu godinu, a radim i na novom televizijskom showu koji je zasad tajna, pa ne smijem previše govoriti o sadržaju. Pun sam pozitivne energije, pa zaista s nestrpljenjem očekujem susret s dragim Zadranima“, poručuje Kedžo čiji koncert otvara sadržajan adventski vikend u Zadru.

Istog dana, u petak, od 10 sati ujutro mogu se slušati blagdanske pjesme i uživati u gastro ponudi iz kućica, u popodnevnim satima je od 17 sati program „Zimske bajke“ za najmlađe s edukativnim radionicama za djecu „Magic Trees And Whispering Wood“, dok je predstava „Frozen“ na Trgu Petra Zoranića u 18:30. „Kampo KAdvent“ nudi popularni „Pub Kviz“ u „Caffe bar NO.7“, dok je u 20 sati u Hotelu „Bastion“ gastro spektakl „Passport: Zdjelarević, Destination: Izabrana jela slavonske kuhinje“.

„Advent u Zadru“ subotu i nedjelju Subotnji program ponovno počinje od 10 sati radionicama „Magic Trees And Whispering Wood“, u 11:30 je predstava „Frozen“, a od 9 ujutro do 13 sati čuveni turopoljski degustacijski stol na Forumu s kulturno-umjetničkim programom „Turopoljsko srce – srcu Zadra“. U 12:30 je nastup ogranka Seljačke sloge „Buševec“ na Trgu Petra Zoranića, u 18 sati paljenje druge adventske svijeće uz sudjelovanje zborova župa i zajednica, u 20 sati nastup zbora OSS Buševec u crkvi sv. Donata, a od 21 sati koncert sjajnog „Rockatansky Banda“. „Kampo KAdvent“ ide s jutarnjim programom od 10 sati, na rasporedu je „Čovjekić, ne ljuti se!“ U nedjelju u 11:15 je koncert grupe „Gadjo Manouche“ (Gipsy Jazz), u 17 sati su blagdanske pjesme, a od 20 sati prigodni blagdanski program uz DJ-a. „Kampo KAdvent“ počinje u 10 sati s programom „Kampo iluzija“.