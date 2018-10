Suživot benzina i struje nikad nije izgledao ljepše

DS 7 Crossback E-Tense 4x4 najavljuje budućnost autoindustrije

Prekretnica. To je ono što je za francuski DS označilo otkrivanje njihova najvećeg i sedmog modela.

Premium automobilski brend koji se 2015. godine i službeno izmaknuo iz "sjene" Citroëna odlučio je da upravo njihov kompaktni SUV DS 7 Crossback započne "eru struje" ovoga proizvođača jer, poručili su, od njegova lansiranja na ubuduće svi će automobili ove marke biti elektrificirani. Kako to izgleda u praksi već je otkriveno kroz izvedbu DS 7 Crossback E-Tense 4x4 koji bi u prodaju u Hrvatskoj trebao stići najkasnije početkom 2019.

Francuzi su se opet potrudili i, uz vrhunsku estetiku koja je od samog početka udarna odlika ovog brenda, svom novom automobilu podarili i zavidne performanse udružene s inovacijama na kojima zapravo počiva budućnost globalne automobilske industrije. Ne jedan, nego tri motora dodijelili su E-Tenseu s tim da je jedan "čistokrvni" benzinac s 200 konjskih snaga dok je struja raspoređena u ostala dva motora s nešto više od 100 KS-a.

Uz okretni moment od 450 Nm ovaj će ljepotan do stotke potegnuti za izvrsnih 6,5 sekundi i maksimalno do 220 kilometara na sat, no bit je u tome da će na e-pogon u komadu moći prijeći udaljenost do 50 kilometara, što mu jamči baterija kapaciteta 13,2 kW/h. U tom režimu DS 7 može voziti brzinom do 135 kilometara na sat. Naravno, kada se električni pogon odnosno baterija iscrpi, posao preuzima benzinac.

Što se samog punjenja tiče, ono će putem e-izvoza od 6,6 kW trajati dva sata, dok će na standardnoj utičnici trebati šest sati duže. Za svaku je pohvalu odluka proizvođača da DS 7 ne bude tek deklarativni kompakt SUV već da to ime s pravom nosi zbog pogona na sva četiri kotača. Na fotografijama ovaj Francuz izgleda perfektno, tehnički podaci na papiru obećavaju, ali kako sve to funkcionira u praksi čitat ćete u prilogu After 5 čim "e-sedmica" kroči na hrvatsko tlo.