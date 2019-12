SuperCard poklon kartice – pokloni za sve generacije

Foto: promo

Odabir poklona nije uvijek najlakša stvar. Pogotovo kada znamo da je osoba koju želimo darivati možda malo zahtjevnija u svojim željama. Najnovija istraživanja tržišta pokazuju kako potrošači postaju sve izbirljiviji. Možemo samo ukratko reći da su SuperCard poklon kartice najbolji poklon za gotovo sve generacije.

"Poklon kartice?!" – pitate se na prvu, a potom odmah počinjete razmišljati kojem bi članu obitelji mogli pokloniti ovakav originalan poklon? Točan odgovor je - definitivno svima! Ako pogledamo s druge strane Atlantika, statistika pokazuje da čak 84% Amerikanaca daruje poklon karticu, a njihova se prodaja procjenjuje na stotine milijardi dolara godišnje te godinama kontinuirano raste. Pred nama je prilično noviji trend darivanja koji se već pokazao vrlo uspješnim.

Zamislite da u ovo predblagdansko vrijeme kupnje kada nastupe žurba i stres vi ne stignete odabrati pravi dar. Nimalo ugodna situacija, zar ne? Jeste li znali da u prosjeku tri do četiri osobe koje darujete, nisu baš sretne s poklonom, ali vam se ipak nasmiješe i zahvale na daru? Ovaj broj ne možemo zanemariti, slažete li se?

"Zašto dolazi do takvih situacija i kako izbjeći nesigurnost u odabiru poklona?" Pitate se!? Nesigurnost s ovakvim situacijama darivanja nažalost još uvijek ostaje u glavama mnogih ljudi. Možda se pitate kako bi se vaši najdraži osjećali ako im ne poklonite nešto zaista posebno i namijenjeno samo njima. Naravno, pronalaženje savršenog poklona oduzima puno vremena što znači da ćete o poklonu razmišljati dugo. Uz to, prisutna je i velika količina nepotrebnog stresa povezanog s pronalaženjem savršenog poklona, a to znači beskrajno dugi redovi i obilaženje više različitih trgovina. Jeste li znali da strah kod ljudi dodatno stvara paniku pa potroše čak 14 sati na kupnju darova u predblagdansko vrijeme? Ovo je više od polovice dana vašeg života! Naravno, ako oduzmemo vrijeme za razmišljanje o poklonu i načinu kako ćemo doći do njega. Na kraju, gotovo u očaju, mnogo puta dolazimo do sličnog zaključka: "Kupit ću čašu ili šalicu s motivom Zvjezdanih ratova i podlogu za miš s motivom Gospodara prstenova jer znam da obožava ova dva filma (baš kao i svi ostali na ovoj planeti!). Definitivno sam pravi prijatelj/prijateljica! "

Pogledajmo gornji primjer malo detaljnije. Je li ovaj komercijalan stav ljudi doista ukazuje na nezainteresiranost prilikom kupnje pravog poklona koji se lako može zamijeniti činjenicom da se kupnjom novog iPhone mobitela ili najnovijeg para skija ne može pogriješiti jer su sada „IN“? U tom slučaju, osoba kojoj poklanjamo takav poklon barem se može pohvaliti drugima. Međutim, kakvu će vrijednost pronaći u tim poklonima?

Poklon kartice nisu samo pravi poklon za vaše prijatelje, nego pravi poklon za sve; vaše kolege, partnere, suradnike, članove obitelji i sve druge kojima želite pokloniti nešto drugačije. Kada kupite SuperCard poklon karticu ne trebate brinuti hoće li se osobi svidjeti poklon jer SuperCard ima beskrajne mogućnosti izbora. Zapravo s poklon karticom možete kupiti gotovo sve! Važno je da na taj način možemo zaboraviti stres u predblagdansko vrijeme, barem kada je riječ o kupnji poklona. Što je bolje nego biti siguran u dobre odnose s osobama koje darujemo pa se ne moramo dokazivati ​​s poklonima? Moglo bi se bez sumnje reći da je ovo gotovo terapijski potez za smanjenje stresa pred blagdane.

Jeste li znali da kupovina SuperCard poklon kartice ima vrlo malu vjerojatnost kupnje neželjenog ili besmislenog poklona? Ne brinite pitajući se hoćete li odabrati pravu poklon karticu. Umjesto toga, razmislite o vrijednosti darivanja, odaberite SuperCard poklon karticu na www.supercard.com.hr ili u trgovinama (https://supercard.com.hr/prodajna-mjesta/) i potrošite samo 10 minuta za čestitku koju vam poklanjamo potpuno besplatno. Možda će to biti bolji poklon nego bilo koji drugi pomno odabrani personalizirani poklon.

SuperCard je poklon koji pristaje svima i lako se može kupiti putem interneta te iskoristiti u više različitih trgovina. Počastite svoje najdraže savršenim poklonom koji mogu iskoristiti po želji. SuperCard kartice dostupne su u obliku zanimljivih i tematskih čestitki za različite prigode (Božić, rođendan, vjenčanje ili za vaš poseban i sretan događaj). SuperCard kartice mogu se kupiti u različitim vrijednostima i to od 100, 200, 300 i 500 kuna.