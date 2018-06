Štakor u bankomatu pojeo 115.000 kuna

Kad su bankarski tehničari u Indiji ovoga mjeseca konačno pozvani da utvrde zašto bankomat već danima ne radi, uslijedilo je iznenađenje.



U stroju pronašli su izgrižene novčanice rupija vrijedne gotovo 115.000 kuna i uginulog štakora koji je promaknuo sigurnosnim kamerama za svoj posljednji obrok, objavila je u četvrtak State Bank of India (SBI), a prenosi HRT.

Štakor je u bankomat ušao kroz mali otvor za kablove, a događaj se zbio na sjeveroistoku Indije.

Some bank mangers maybe a little ratty on Monday!A group of rats had one hell of a feast this week after they munched their way through nearly €16,000 worth of cash in an ATM.The banquet took place at the State Bank of India when one rat slipped through a hole at the back!! pic.twitter.com/mJioSYASmo