Smije li vam komunalni redar ući u dvorište i provjeriti mikročipiranje psa?

Grad Osijek u pozivu na radionice podsjeća kako su vlasnici kućnih ljubimaca u obvezi omogućiti komunalnim redarima ulazak u prostore u kojima se drže kućni ljubimci, potom pregled isprava, uzimanje izjava i dokumentacije od vlasnika životinja te provjeru mikročipiranja pasa.

I doista, članak 80. Zakona o zaštiti životinja daje komunalnim redarima te ovlasti, no to je naišlo na neodobravanje brojnih vlasnika kućnih ljubimaca, koji su se javili i redakciji Glasa Slavonije. Voditelj Odsjeka komunalnog redarstva drži kako nezadovoljnici nisu u pravu jer je, smatra, ulazak komunalnih redara u privatne prostore građana iz navedenih razloga posvema legitiman.

- Komunalni redari postupaju na temelju različitih zakona o komunalnom gospodarstvu, sve su to zakoni koji su redarima dali dio ovlasti. Zakon o zaštiti životinja, donesen 2017. godine, omogućuje im ulazak u privatne prostore i dok se eventualno zakon ne promijeni, to vrijedi. U slučaju da netko ne dopusti komunalnom redaru ulazak u prostor u kojemu drži kućnog ljubimca, on može tražiti asistenciju policije – tumači Šiškić. Ističe kako komunalni redari još nisu ulazili u kuće i stanove, ali kaže kako to ne znači da i ubuduće neće.

Međutim, ako to i učine, prekršit će Ustav Republike Hrvatske. Upozorava na to doc. dr. sc. Mato Palić, stručanjak za ustavno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pozivajući se na čl. 34. Ustava Republike Hrvatske. Ističe kako je takva radnja kršenje Ustava i da se ni u čiji dom ne smije ući bez sudskog naloga, odnosno samo uz tri iznimke: radi izvršenja naloga o uhićenju, radi hvatanja počinitelja kaznenog djela, te radi otklanjanja ozbiljne opasnosti za život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega. Izvan tih razloga, naglašava dr. Palić, nitko ne smije ući u nečiji dom bez sudskog naloga pa tako ni policija ako bi komunalni redar od nje zatražio asistenciju.