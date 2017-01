Škotski Eden Festival pokreće The Lost Disco u Tisnom

Foto: Hrvoje Jelavić / Pixsell

Drugi najveći škotski festival Eden, na listi najboljih po pisanju medija poput Timesa ili Lonely Planeta, i njegova najpopularnija pozornica The Lost Disco dolaze u Tisno na jednu od najljepših europskih festivalskih lokacija, a The Garden Resort osigurat će festivalsku pustolovinu punu sunca i mora.

The Lost Disco ugostit će četiri pozornice na kojima će nastupiti neka od najvećih škotskih i svjetskih imena. Zabave na brodovima bit će organizirane dva puta dnevno. Uživat ćete u funk, soul, balearic house, disco i party zvukovima do 6 sati ujutro, a odmarati i puniti energiju uz jutarnje Sunrise sessions, sve smješteno direktno uz more i samo nekoliko minuta od prekrasnog mjestašca Tisno koje krije sjajne restorane i vinarije.

Prva imena uključuju sjajnu postavu izvođača. Na The Lost Disco dolaze The Skints, JFB, Jazzanova DJ Set (Alex Barck & Claas Brieler), Maribou State, Ghetto Funk Allstars, Eva Lazarus Soundsystem, DJ Paullette, Dicky Trisco, Chris Massey (Electriks/Sprechen), Disco Deviance, Pete Herbert, Dancefloor Outlaws, The Berkeley Suite, Beta (The I Am), OOFT!, The Sly Players, Maxiroots in Cumbia, Mayawaska, Tom Kat, Ben Parkinson, Samson Sounds, DJ Divine, Escape Roots, Vyper Nahssty, Bodgit n Scarper, Samurai Breaks, Cream T, Wynd n Grnd, Mr Shanks, a bit će objavljeno još imena.

Suosnivač i direktor Eden Festivala Adam Curtis: “Jako smo uzbuđeni što dio Eden Festivala dolazi u Hrvatsku. To su odlične vijesti s obzirom na loše stanje festivala u Škotskoj, a ovo je prilika za odmor i bijeg od birokracije u liberalnija mjesta. Mislim da će se sve više škotskih organizatora odlučiti na slične pustolovine u budućnosti.” Meredith Langley Vine, zamjenica direktora Eden Festivala: “Nije moglo biti bolje vrijeme za pokretanje The Lost Disco festivala nego sada, kada je Ryanair uveo direktne letove od Glasgowa do Zadra. Već se kupuju letovi za Hrvatsku, kao i organiziraju autobusi koji preko Alpa dolaze do Tisnog. Ljetna pustolovina počinje i jedva čekamo festival.”