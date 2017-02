Šapnite ljubav uz Think Ink čestitke

Foto: foto press

Iako se apsolutno slažemo s tezom da ljubav treba širiti cijele godine, ako nas pitate - što više i što češće, postoje trenuci koji nas na to ipak posebno podsjete. Valentinovo je definitivno jedan od njih, a umjesto da se opterećujete preskupim poklonima ili ga upravo u inat sveopćoj komercijalizaciji u potpunosti ignorirate, ideja je da vas uz Think Ink čestitke inspiriramo da se ove godine opustite i 14. veljače obilježite gestom, djelom, sitnicom koja će razveseliti i vas i te vaše najdraže ljude. I da mu se veselite kao nekad.

Think Ink linija čestitki posvećena ljubavi prigodno je nazvana ‘’Love is in the Air’’, a uključuje šarmantne vizuale nadopunjene jednostavnim i duhovitim porukama koje će vašoj boljoj polovici provjereno uljepšati dan i vjerojatno je od srca nasmijati, ali, nadamo se, i inspirirati one single frajere i frajerice da se odvaže i s našom čestitkom možda napokon pozovu onog zgodnog kolegu/kolegicu u kino ili na sok. Savršeno neopterećeno i potpuno neodoljivo. Neovisno o tome da li je riječ o simpatiji ili dugogodišnjem partneru, među Think Ink čestitkama pronaći ćete nešto baš za tu svoju posebnu osobu.