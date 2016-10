Ryan Giggs donio trofej Like prvaka u Zagreb

Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

Najprestižniji europski klupski trofej – UEFA Champions League trofej, je danas došao i u Zagreb. Događaj je uveličan dolaskom Uefina i UniCreditova ambasadora Ryana Giggsa, legende Manchester Uniteda i jednog od najboljih nogometaša u povijesti, koji se prije dvije godine oprostio od aktivnog nogometa.

Trofej je novinarima predstavljen u sjedištu Zagrebačke banke na Trgu bana Jelačića u Zagrebu,a tom prilikom se javnosti obratio i Miljenko Živaljić, predsjednik Uprave Zagrebačke banka koja već niz godina posluje u sklopu talijanske grupacije UniCredit. Giggs se ovom prigodom prisjetio svojeg prvog posjeta Zagrebu u jesen 1999. kada je kao igrač Manchester Uniteda igrao protiv Dinama u skupini Lige prvaka. "To je bilo davno, prije 17 godina i nakon toga sam imao puno utakmica. No, sjećam se da smo pobijedili 2 - 1 i da je atmosfera bila dobra. Trener Ferguson nas je upravo i upozorio na nas ne pokoleba vatrena atmosfera Dinamovih fanova na stadionu. Sve je bilo odlično i Zagreb mi je ostao u lijepom sjećanju";

kazao je Giggs.



Trofej UEFA Champions League svoju je turneju započeo u Rumunjskoj, nakon čega je gostovao u Srbiji, svoj put nastavlja kroz Bosnu i Hercegovinu.

Ovog tjedna je bio dva dana u Osijeku, jer ipak je predsjednik HNS i član Izvršnog odbora Uefe Davor Šuker iz Osijeka, a danas i sutra će se moći pogledati u Zagrebu. Tijekom današnjeg dana trofej ćete moći pogledati u supermarketu na adresi Radnička 49, a u subotu 22. listopada na Trgu bana Josipa Jelačića gdje će biti parkiran i posebno uređen kamion Champions League Trophy Toura.



Trofej će biti izložen na otvorenom balkonu kamiona kako bi ga prolaznici mogli što bolje vidjeti i fotografirati se s njim. Osim fotografiranja s trofejom i ambasadorom UEFA Champions League Trophy Toura, Ryanom Giggsom, nogometni fanovi u kamionu će moći igrati interaktivne igre i razgledati uzbudljivu izložbu suvenira koje su potpisale neke od najvećih legendi koje su tijekom povijesti igrale u UEFA Champions League.



UEFA Champions League Trophy Tour započeo je 13. rujna i trajat će do 30. listopada, do kad će trofej obići šesnaest gradova u pet zemalja. Od . do 2015. godine UEFA Champions League Trophy Tour posjetilo je više od 600.000 ljudi u šesnaest zemalja, a turneja je za Grupu UniCredit postala važan godišnji događaj. Trofej je visok 62 centimetra i težak 7,5 kilograma.