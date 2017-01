Rezervni plan i hladnokrvni izgled recepti za uspješno pregovaranje

Foto: Fotolia

Život je pregovaranje. Gotovo svakodnevno u životu pregovaramo, često da i nismo svjesni toga, a toliko malo znamo o pregovaranju i još manje ulažemo truda u svladavanje ove vještine. Zato stanite na trenutak i razmislite - koliko vremena provodite u pregovaranju? Znate li prepoznati situaciju u kojoj pregovarate? Kod kupnje auta, kuće, stana - pregovaramo, no i upitate li supružnika tko će baciti smeće ili oprati suđe, također pregovarate. Nema sumnje, za uspješno pregovaranje morate poznavati (i služiti se) osnovnim, intermedijarnim i naprednim vještinama pregovaranja. Posebno ako želite biti odličan poduzetnik poslodavac.

Pažljivo slušajte

Osnovne vještine, piše portal Profitiraj.hr, podrazumijevaju sposobnost slušanja i odustajanja. Da biste uspješno pregovarali, morate znati slušati i znati primijeniti to što čujete kako biste napravili svoj sljedeći potez. Pozornim slušanjem shvatit ćete što vas sugovornik doista želi. Slušanje je minimum vještine koju morate imati kako biste se izgradili u odličnog pregovarača.Ako osjetite (ili znate) da pregovori ne idu u željenu smjeru, morate znati kada prekinuti pregovore i jednostavno otići dalje. Iako se takve odluke mogu različito tumačiti, to nije ništa drugo nego zaustavljanje gubljenja dragocjenog vremena. Jer ako druga strana shvati da silno želite nešto dobiti za sebe, bit ćete u podređenom položaju i morat ćete vjerojatno ponuditi više nego što možete ili što vrijedi predmet pregovora, no o tome više u sljedećem poglavlju - intermedijarne vještine.

Izvlačenje maksimuma

Intermedijarne vještine podrazumijevaju indiferentnost (koja to zapravo nije) i pričuvni plan. Indiferentnost ne podrazumijeva pravu indiferentnost jer očito nam je stalo do stvari o kojoj pregovaramo. No ovdje treba pripaziti koliko pokazujemo da nam je do nečega stalo. Zato uvijek treba glumiti indiferentnost, ravnodušnost o onome o čemu pregovaramo. Tako možemo izvući maksimum iz pregovora. U suprotnom… Uvijek u pregovorima morate imati “drugu opciju”, nešto s čime, bude li potrebno, možete “razoružati” drugu stranu. Najlakše je to opisati s prodajom stana ili auta. Recimo, imate kupca koji se dvoumi hoće li kupiti vaš auto i to baš zbog, gle čuda, cijene koja mu je malo viša nego što je voljan platiti. Vi trebate ostati hladni i odgovoriti da, ako on neće, ima tko hoće.

