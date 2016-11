Foto: DG

Radite u marketingu ili se bavite PR-om, dizajnirate ili ste arhitekt? Onda zasigurno znate koliko su svježe i originalne ideje zlata vrijedne. Bez dobrih ideja sve se svodi na prosječnost, a u hiperprodukciji svega prosječnost više nije dovoljna. Zato je Svjetski ekonomski forum kreativnost uvrstio u top 3 vještine bez kojih se u poslovnom sektoru više neće moći.

Nemojte ostati prosječni. Naučite kako postati kreativni mag koji će stvarati briljantne ideje i oduševljavati svoje klijente, šefove i sve oko vas.

Danas se svi u kreativnom sektoru nalaze pred velikim izazovima, sve se ubrzava, traži se više i originalnije, hrpa je novih alata, no svi oni bez kreativnih ideja ostaju samo prazni alati bez strasti i života.

Pa što Vam je raditi?

Treba Vam "kreativno razdrmavanje"! Kreativnost je nešto što se može razviti, ako se usudite razmišljati drugačije i izaći iz klišeja i rutina. Kreativnost je nešto što se može razviti, ako se usudite razmišljati drugačije i izaći iz klišeja i rutina. Otkrite kako razmišljati maštovitije, kako stvarati ideje s vau efektom i vjerovati u sebe da možete bolje i originalnije.

Pravo je vrijeme za radionicu: KAKO KREATIVNO RAZMIŠLJATI

MALA HRVATSKA KREATIVNA TURNEJA: ZAGREB; SPLIT; OSIJEK

15. prosinca 2016. godine od 10 do 17 sati, Zagreb

12. siječnja 2017. godine od 10 do 17 sati, Split

24. siječnja 2017. godine od 10 do 17 sati, Osijek

Program radionice:

10:00 – 11:30 sati

Što je to kreativnost, zašto nam treba, tko je sve kreativan, gdje smo se i zašto izgubili, načini razmišljanja, kako funkcionira naš mozak, kako potaknuti kreativno razmišljanje i generiranje ideja, mali trikovi i alati, leteći stroj, razdrmavanje utabanih staza, zločesti kamatar, vicevi bez veze

11.45 - 12.30 sati

Stvaranje i evaluacija ideja-brainstorming (po zadnjim znanstvenim istraživanjima, kako to rade u Googlu).

Priprema za brainstorming, probuditi dijete u sebi, ruka koja piše

PAUZA ZA RUČAK

13:30 – 15:00 sati

4 etape kreativnog procesa i što raditi u svakoj etapi. Kada treba gurati, a kada se odmaknuti. Primjeri velikih (Dylan, Keith Richards, I<3 NY). Gdje tražiti inspiraciju i kako je nastao Nike slogan. Mali trikovi za velike ideje. Vjera u instinkt. Osobine kreativaca i kako ih stvoriti.

15:15 – 16:00 sati

Najveći neprijatelji kreativnosti, kakav nam je ego i što nam radi, upoznajmo sebe da bi mogli rasti– napraviti vlastit plan. Proaktivna formula i život bez stres. Samomotivacija.

16:00 – 17:00 sati

Šarenica (domaća zadaća, mali savjeti, pitanja, konzultacije, razmjena ideja)

Sva dodatna pitanja i informacije na mail info@lifex.hr ili mobi: 098 446 078

