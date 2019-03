Prvi put u 13 godina natjecatelj otvorio pitanje za milijun funti: Znate li vi odgovor?

U britanskoj verziji kviza "Tko želi biti milijunaš?" pitanje za milijun funti nitko nije otvorio još od davne 2006. godine. Ali u prvoj epizodi aktualne sezone i tome je došao kraj. Naime, učitelj iz Birminghama John Robinson, otvorio je pitanje za glavnu nagradu, ali na kraju i odustao te osvojio iznos od 500.000 funti

Natjecatelj iz Engleske nije znao odgovor na pitanje: "Koji britanski premijer nikada nije bio ministar vanjskih poslova?".

Ponuđeni odgovori bili su:

A) Winston Churchill

B) Alec Douglas-Home

C) Anthony Eden

D) Harold Macmillan

Točan odgovor na pitanje bio je Winston Churchill, što je znala Johnova prijateljica čiju je pomoć iskoristio ranije u emisiji.

And that’s the end of John Robinson’s amazing run in the chair! 🤑 £500,000 for our English teacher from Birmingham 👏 👏 👏 #WhoWantsToBeAMillionaire pic.twitter.com/LfP7h98V8o