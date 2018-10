Predstavljeni projekti koji ne bi bili realizirati bez pomoći Zaklade

Foto: Press

-Zaklada Novo sutra osnovana je 2016. godine i do sada imamo realiziranih više projekata. Sjedište Zaklade je u Vukovaru, a naš godišnji proračun iznosi milijun kuna. Pokrivamo s projektima cijelu Hrvatsku iako su nam u fokusu projekti iz Vukovara i regije, rekao je upravitelj Zaklade Novo sutra Davor Relatić predstavljajući Zakladu koja je na središnjem vukovarskom trgu obilježila 2. Dane Zaklade.

Bila je ovo prilika da se na jednom mjestu predstave aktivnosti Zaklade, ali i projekti koje financiraju. Upriličena je i dodjela stipendija studentima. Govoreći o Zakladi, Relatić kaže kako ove godine financiraju 6 projekata iz područja humanosti, baštine te dodjeljuju i stipendije. Pri tome se kod odabira projekata koje će financirati odabiru oni značajniji i veći, samim time i značajniji, i za koje se izdvaja više novca koje ti predlagatelji sami ne bi mogli realizirati. Vodi se pri tome računa da to budu obrazovni i razvojni projekti, kao i projekti koji pomažu ljudima u potrebi.

Poticanje znanosti i podsjećanje na vrijednosti

Jedan od projekata koje je Zaklada financirala je i projekt opremanja elektroničko-robotičkog kabineta u Tehničkoj školi Nikola Tesla u Vukovaru za koji je izdvojeno 240.000 kuna. Uz najsuvremeniji takav kabinet u regiji izrađen je motocikl „E-chopper“.

-Zahvaljujući Zakladi došli smo do sredstava koja su nam omogućila opremanje jednog takvog kabineta, ali i izradu elektromotocikla. Učenici sada nova znanja stječu u kabinetu, a tijekom praktičnog dijela nastave radit će i na dogradnji „E-choppera“. Naime, plan nam je završiti elektroinstalacije na motociklu, što ćemo raditi tijekom nastave. Napravit ćemo i svoju bateriju za motocikl. ali i postići da se motocikl pali na dodir prsta, postaviti senzore i slično, rekao je profesor te škole Zoran Konjević.

Uz pomoć Zaklade i u rodnoj kući nobelovca Lavoslava Ružičke u Vukovaru bit će postavljen i opremljen mini kemijski laboratorij. Na taj način svi posjetitelji Ružičkine kuće dobit će jedan novi sadržaj, ali i poveznicu s tim kemičarom koji je 1939. godine dobio Nobelovu nagradu.

-Taj prostor tijekom godina nije imao sadržaj koji bi govorio da se tu rodio jedan nobelovac iz oblasti kemije. Imali smo tijekom godina niz upita o tome imamo li nešto što ukazuje na to da je ovdje rođen Ružička, ali im nismo do sada ništa mogli pokazati. Kroz ovaj projekt, zajedno s Fakultetom za kemijsko inženjerstvo i tehnologiju i uz pomoć Zaklade novo sutra, to želimo promijeniti. Kemijski kabinet će tijekom 365 dana u godini ukazivati na to tko je tu živio, čime se bavio i kakvu je nagradu dobio, rekla je Ivanka Miličić, ravnateljica Hrvatskog doma Vukovar koja skrbi i o Rodnoj kući Lavoslava Ružičke.

Pojasnila je kako će mladi kemičari, kao i svi drugi posjetitelji, na ovaj način upoznavati kemiju na jedan popularniji način i tako razbijati razne tabue. Uz mini kemijski laboratorij bit će postavljen i hologram Lavoslava Ružičke, kao i izložba.

Stvaralaštvo i poduzetništvo od najranijih školskih dana

Najveća pak donacija ove godine Zaklade, 300.000 kuna, ide za projekt „Zadruge osnovnih škola Grada Vukovara“ koja za primarni cilj ima poticanje stvaralaštva i poduzetničkog razmišljanja od najranijih školskih dana.

-'Želimo omogućiti učeničkim zadrugama da si priskrbe osnovne alate za rad i kreativni razvoj i tako učeničke zadruge u budućnosti učine samoodrživim. Učeničke zadruge su jedino sredstvo da si učitelji i učenici kroz prodaju proizvedenih artikala sami osiguraju sredstva za razvoj, rekao je Relatić o tome projektu.

Njegova voditeljica Patricija Burazin, učiteljica OŠ Blago Zadro, pojašnjava kako osnovci tijekom slobodnih aktivnosti rade na izradi raznih predmeta od papira, tekstila, kartona…

-Ova sredstva će nam pomoći da usavršimo rad školskih zadruga, ali ih i proširimo i omasovimo. Izrađujemo razne predmete, čestitke, kutije, spomenare i slično koje potom prodajemo na raznim sajmovima. Od tih sredstava onda kupujemo materijal i tako u krug. Djecu te aktivnosti veoma interesiraju i uvijek im se raduju. Pri tome i nauče puno, rekla je Burazin.

Vrijedne stipendije za studente

Tijekom ove godina sredstvima Zaklade bit će kupljeno vozilo za potrebe Društva multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije, teretno vozilo za socijalnu samoposlugu, kao i neorofeedback uređaja za Centar Ivan Štark iz Vukovara. Među studentima koji su dobili stipendiju Zaklade je i Marta Koščak iz Donjeg Miholjca, inače studentica pete godine kemije na PMF-u u Zagrebu.

-Prvi put dobivam stipendiju Zaklade i radi toga sam iznimno ponosna, ali i sretna jer će mi ona puno značiti. Ova godina je prijelazna u našim životima kada prelazimo u „svijet odraslih“ te će mi ova stipendija pomoći da unaprijedim neka svoja znanja i raširim vidike, rekla je Koščak.

Uz 20 stipendista od prošle godine, Zaklada osigurava stipendije za još 10 novih stipendista, čime se iznos definiran za stipendije penje na gotovo pola milijuna kuna. Na taj način Zaklada dodatno potvrđuje svoju posvećenost poticanju visokog obrazovanja.

Upravitelj Zaklade Relatić najavio je kako će početkom iduće godine biti raspisan novi natječaj Zaklade te da se na njega sa svojim projektima mogu prijaviti udruge, institucije i ustanove.

