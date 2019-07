Posebna oznaka na gumama otkriva koliko brzo smijete voziti, a da ih ne uništite

FOTO: GettyImages

Što je rejting brzine veći, to ćete imati bolju kontrolu nad vozilom pri većim brzinama. Rejting brzine označava se slovima od A do Z, što označava brzine od 5 km/h do preko 300 km/h, piše Index.

Oznaku vaših guma možete pronaći na nekoliko mjesta - u uputama za korištenje, vratima pregratka za rukavice, otvoru za rezervoar i na gumi, naravno.

Evo koju brzinu dopušta svaki broj:

A1 - 5 km/h

A2 - 10 km/h

A3 - 15 km/h

A4 - 20 km/h

A5 - 25 km/h

A6 - 30 km/h

A8 - 40 km/h

B - 50 km/h

C - 60 km/h

D - 65 km/h

E - 70 km/h

F - 80 km/h

G - 90 km/h

J - 100 km/h

K - 110 km/h

L - 120 km/h

M - 130 km/h

N - 140 km/h

P - 150 km/h

Q - 160 km/h

R - 170 km/h

S - 180 km/h

T - 190 km/h

U - 200 km/h

H - 210 km/h

V - 240 km/h

W - 270 km/h