Pogledajte kako je bilo na seminaru "Ljuti klijenti"

U svakodnevnom poslovanju susrećete se sa ljutim i teškim klijentima.

Oni troše vašu energiju, zahtijevaju dodatan angažman te koriste ljutnju kao sredstvo manipulacije.

Krizne poslovne situacije sa „teškim“ klijentima uvijek su neugodne, a kako bi umanjili negativan učinak potrebno se na vrijeme pripremiti. NLP sa svojim tehnikama i znanjima omogućava ljudima usvojiti vještine kojima na efikasan način, bez stresa upravljamo ljutim i teškim klijentima.

Rad sa ljutim i teškim klijentima iscrpljuje, izaziva stres i smanjuje učinkovitost. Kako komunicirati sa teškim klijentima?

Često je važnije kako ste nešto rekli nego što ste rekli. Dobro je znati prepoznati i razumjeti različite komunikacijske stilove da bismo se znali prilagoditi. Teški ljudi su nam teški i zato što ne znamo kako s njima komunicirati.

Poslovni dnevnik je održao seminar na kojem smo učili kako komunicirati sa ljutim, zahtjevnim i "teškim" klijentima. Polaznici su se zabavili na vježbama komunikacije. (Pogledajte u galeriji.) Stekli smo korisna znanja i vještine komunikacije. Budi i ti jedan od naših zadovoljnih polaznika i prijavi se za sudjelovanje.

Pročitajte što su polaznici rekli o treningu i predavačici:

"Predavačica je odlična, sadržaj potkrjepljuje primjerima; dinamičan trening."

"Dobila sam nove spoznaje i informacije koje ću moći primjenjivati u svom poslu."

"Seminar je ispunio sva moja očekivanja.Tema je aktualna, predavačica je izvrsna."

"Predavačica je krajnje opuštena i spontana."

"Zanimljiv i lako pamtljiv sadržaj. Dobro sam se zabavila."

"Danas je puno stresa, svima bi bilo lakše kad bi se primjenjivale ove metode i tehnike."

"Veoma dobro osmišljen koncept i koristan."

"Pohvale za individualan pristup i rad sa polaznicima."

"Iskusna predavačica pozitivnog stava."

"Vrhunski trening, vrhunske trenerice."

"Izvrstan trening, više od očekivanog, prijenos znanja i profesorica za pohvalu."

Naučili smo na seminaru:

što je ljutnja i kako ljudi manipuliraju ljutnjom

kako otkriti pravu svrhu ljutnje tzv. „skrivenu namjeru“ ljutnje

kako koristiti klijentovu ljutnju za ostvarivanje željenih ciljeva

Self management - vještine upravljanja vlastitim stanjima

words management - jezični obrasci koji nam omogućuju efikasnu komunikaciju

vještine aktivnog slušanja koje doprinose smanjenju konflikta u komunikacije

kako pomoću riječi i neverbalnih znakova otkriti mentalne procese sugovornika

kako znanje o mentalnim procesima koristiti za vođenje klijenta u smjeru koji mi želimo

otkrivanje i osvještavanje uobičajenih vlastitih reakcija na ljutnju klijenta

tehnika kontrole vlastitih negativnih reakcija kad smo napadnuti

tehnike usmjeravanja klijenta u željenom smjeru

umijeće postavljanja pitanja kojima dobivamo željeni odgovor

riječi i rečenice koji nam pomažu kod ljutih sugovornika

riječi i rečenice koje ruše otpor kod sugovornika

jezični obrasci koji omogućavaju da svaku situaciju okrenemo u svoju korist

ključne rečenice i vještine koje nam pomažu u podizanju efikasnosti upravljanja s klijentovom ljutnjom

O predavačici: Dragana Mladenović je internacionalni NLP Master trener i HNLP-a & Coach od 2002 kada je certificirana u Neuroenergetics - Internacionalnom institutu za Humanističku neurolingvističku psihologiju u Lancasteru, SAD. Istom je prigodom stekla i certifikat Coach-a. Dragana je također certificirani terapeut za Time Line TherapyTM, a završila je tečajeve iz Hipnoze 1 i 2 (Hexagon training company). Svoj trenerski rad je započela samostalno u Prosperiti koju je osnovala 2003. i od tada kontinuirano drži treninge NLP-a, mnogobrojne in-house treninge kao i individualne coachinge. Sa suprugom Draganom 2012. osnovala obiteljsku firmu Miroras centar za osobni rast i razvoj koji je specijaliziran za NLP edukaciju, treninge osobne promjene, te specijalizirane treninge kao npr.Time management, Stres management, Prezentacijske vještine bez treme. Član je prestižnih međunarodnih NLP asocijacija INHNLP, IANLP i ABNLP, te su njeni treninzi priznati i certificirani prema najvišim standardima. Ima bogato iskustvo u individualnom coachingu i savjetovanju. Koautor je knjige Uvod u NLP-osobni rast i razvoj, prve NLP knjige hrvatskih trenera. Dragana živi to što uči, voli NLP i vjeruje da je NLP jedan od načina kako ljudi mogu upravljati sobom i svojim životom.Vjeruje da je misija svakog čovjeka biti sretan i da svatko ima sve što mu je potrebno da to i ostvari. NLP nas uči KAKO dajući nam znanja, vještine i tehnike da to ostvarimo, a svatko od nas ima izbor odlučiti da li će preuzeti odgovornost za svoj život i kreirati ga prema svojim željama. Svoja znanja, iskustvo prenosi nesebično, visokom razinom pozitivne energije i zabave. Njen moto je: učenje je lako, jednostavno i zabavno.

