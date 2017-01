Pogledajte kako izgleda cijeli svemir na jednoj slici

Znanstvenici procjenjuju kako je svemir star otprilike 13.8 milijardi godina, a tijekom tog vremena u njemu su se razvile milijarde galaksija. Ipak, i danas je svemir velika nepoznanica.

Koristeći NASA-inu logaritamsku kartu svemira i fotografije svemira iz NASA-ine i Princetonove baze podataka umjetnik Carlos Budassi je napravio sliku Svemira.

Slika ima oblik diska, a na ovaj način umjetnik je htio predočiti ogromni Svemir i staviti ga u perspektivu prihvatlljivu ljudskom oku.

"Every Known Galaxy in Single View" by Pablo Carlos Budassi pic.twitter.com/ZYqGzyplZU